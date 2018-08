El supermercat "sostenible" Yes Future duplica les vendes en menys d'un any d'activitat a Barcelona

Al supermercat "sostenible" Yes Future no s'hi troben productes en envasos de plàstic d'un sol ús. Els clients s'enduen els aliments, que compren a granel, en recipients que porten de casa o envasos reutilitzables o biodegradables del propi establiment. "Hem intentat que el client pugui fer la compra [completa] a granel d'una forma sostenible en un mateix espai amb producte ecològic", ha explicat a l'ACN un dels cofundadors del supermercat, l'Alejandro Martínez, que apunta que no tenen constància que existeixi un altre establiment així a l'Estat. "És el futur cap al qual hem d'anar", assegura el cofundador.

Al setembre farà un any que van obrir al barri de Sant Antoni i explica que l'acollida del projecte ha estat "molt bona". De fet, en menys d'un any Yes Future ha duplicat el nombre d'operacions de venda que registren mensualment.

Al Yes Futures no només s'hi poden trobar productes a granel, és un supermercat on s'hi pot trobar gairebé de tot: Des de llegums, pastes i arrossos; a productes de neteja passant per begudes o utensilis d'higiene personal. En canvi, no venen productes frescs com fruita, verdura o llet tot i que estan estudiant incloure'n alguns, com el iogurt o l'orxata. Tots els aliments són ecològics i la majoria també de proximitat.



Una altra particularitat de la botiga és que aplica la filosofia de "residus zero" per reduir l'impacte mediambiental de la compra. D'aquesta preocupació va sorgir el projecte dels dos socis: "Vam veure que generàvem molts residus", recorden els fundadors de l'establiment, que van tenir la idea de crear un supermercat en què poder fer una compra "global" de productes ecològics sense utilitzar envasos de plàstic d'un sol ús.



Els propietaris de Yes Future aclareixen que el plàstic no està vetat al seu supermercat sempre que sigui reutilitzable. De fet, animen els clients a portar "qualsevol recipient", des de pots de vidre a tàpers de plàstic per endur-se la compra. "El primer dia agafen els envasos que tenim aquí [botelles de vidre, bosses de paper reciclat o envasos biodegradables]" i a partir de la segona compra s'animen a dur-los de casa, diu Martínez.



Tenen "tot tipus" de clients



Segons els fundadors de Yes Future, tenen "tot tipus" de clients. "Des de clients del barri que venen a fer la compra setmanal totes les setmanes, a d'altres que venen tots els dies a comprar quatre coses, clients d'altres barris i fins i tot turistes". Martínez ha explicat que el perfil més habitual és d'una dona jove però dins d'una "clientela variada". "Molts ens donen les gràcies per haver obert un lloc així", asseguren.



