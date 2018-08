Els alcaldes de la Terra Alta ofereixen casa gratuïta per captar metges a la comarca

Casa gratuïta i desplaçaments interns coberts. Aquests són els incentius que els ajuntaments de la Terra Alta han proposat formalment ja al Departament de Salut per afavorir que els metges s'estableixin per exercir a la comarca. La dificultat de mantenir una plantilla estable en un territori rural perifèric i la previsió de jubilacions de facultatius en els pròxims mesos han posat en alerta els alcaldes i el Consell Comarcal.

Estan disposats a plantejar-se efectuar un esforç econòmic addicional per garantir la cobertura sanitària d'una població cada cop més envellida. Actualment, el CAP de Gandesa, centre de referència de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) que cobreix la comarca, disposa d'una plantilla de vuit metges que presten servei als centres i dispensaris dels diferents municipis. Enguany, es preveuen dos prejubilacions, de les quals, finalment, només se'n farà efectiva una després que un dels afectats hagi acceptat posposar-la.

El problema a la comarca no és nou. L'any passat es va jubilar el metge de la Pobla de Massaluca. La plaça, finalment, s'ha pogut cobrir amb la d'un doctor procedent de les mateixes Terres de l'Ebre, però que, per edat, podria acabar-se jubilant també dintre de pocs anys. Així les coses, els alcaldes assumeixen que, més tard o més d'hora, el problema es pot acabar agreujant i, per això, es van reunir al juny amb responsables de l'ABS per buscar possibles solucions. Els casos de la Pobla i Prat de Comte, són els que requereixen una atenció més imminent. També per cobrir la Fatarella, Caseres o Vilalba dels Arcs. Davant d'aquest escenari, el Consell d'Alcaldes de la comarca, a través del Consell, va trametre al Departament un document on explicita la seva proposta amb mesures per captar i retenir facultatius a la comarca.



"Volem traslladar el problema al Departament de Salut, que en són conscients. Però, a més, els ajuntaments posem també sobre la taula solucions com oferir habitatges als municipis per als metges. L'últim que volem és desatendre els nostres ciutadans i més en zones rurals, com la Terra Alta, on hi ha un percentatge molt elevat de població gran, la qual cosa fa que l'atenció primària i domiciliària sigui una prioritat", apunta la representació dels Alcaldes. Una altra de les mesures que han traslladat, com a possible incentiu addicional, és que els ajuntaments o el mateix Consell Comarcal busquin fórmules per posar vehicles a disposició dels metges o cobrir els costos que els suposa desplaçar-se per cobrir guàrdies a municipis veïns i que han d'assumir ells mateixos.



Tot i que la proposta dels alcaldes encara no ha rebut resposta, el Departament reconeix el problema que pateix la Terra Alta amb el relleu dels metges que es jubilen i la manca de professionals que vulguin exercir en zones rurals perifèriques. "Hem de fer coses amb urgència", ha apuntat la nova directora dels serveis territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà. Contextualitza aquesta situació dins d'un problema que afecta moltes zones del país. Al setembre, explica, tindrà lloc una cimera de professionals per abordar el dèficit de facultatius i aquests problemes. Segons apunta Lleixà, l'Institut Català de la Salut ja ofereix contractes llargs per intentar "captar i retenir" els professionals amb la idea de formar plantilles estables. Assumeix, però, que aspectes com l'estat de les infraestructures no ajuden i es mostra oberta, en la línia del que plantegen els alcaldes, a estudiar solucions "enginyoses", juntament amb incentius com oferir millores en les puntuacions per millorar les perspectives de carrera professional.

Font: ACN