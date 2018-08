La setmana de la moda de Helsinki descarta les peces elaborades amb cuir

La decisió dels organitzadors de la Setmana de la Moda de Helsinki està basada en els impactes ambientals, sanitaris i socials que sovint amaga la producció de cuir. La Helsinki Fashion Week, doncs, ha pres una iniciativa històrica i que pot revolucionar el món de la moda: En la seva edició de 2019, no hi haurà cap peça que contingui pell a les seves passarel·les.

A Bangla Desh, la ciutat d'Hazaribagh està especialitzada en el procés de fabricació de cuir curtit. Cada any, 14 milions de pells són tractades per a ser comercialitzades al mercat occidental. Degut a això, el seu riu és el tercer més contaminat del món. De fet, l'adobament de cuirs sovint requereix l'ús de productes tòxics per al medi ambient i per als treballadors del sector: sals d'alumini, formaldehid, derivats del quitrà, colorants de cianur, crom. Aquest darrer s'utilitza en el 90% dels casos, un metall qualificat com un carcinogen químic, mutagètic o tòxic per a la reproducció.

El cuir, és també un subproducte d'una de les indústries més contaminants i que utilitza més recursos intensius: la ramaderia de boví. La major part del bestiar destinat a la producció de cuir prové del Brasil, on el bestiar és responsable de gairebé el 80% de la desforestació de l'Amazònia. En molts casos, la criança i la matança per a la producció de cuir es realitzen sota condicions nocives per als animals, tal com va revelar l'associació PETA. A la Xina, els gossos de carrer sovint són recollits, abatuts i sacrificats per a obtenir la seva pell.

Els organitzadors de la Setmana de la Moda d'Hèlsinki, amb el suport de l'Associació Nòrdica de la Moda, s'han posicionat davant de la crueltat animal i el dany ambiental de la producció de cuir animal, ha anunciat Evelyn Mora. fundadora de la Setmana de la Moda d'Hèlsinki, en un comunicat de principis d'agost.

Les solucions ambientalment responsables que s'han plantejat davant del repte tenen a veure, més que amb el cuir reciclat o certificat per Natureleader, iniciatives com les d'Stella McCartney o Matt & Nat, que opten per un cuir d'imitació de qualitat. Tot i així, aquest material està fet de plàstic, la fabricació del qual també és una font d'impactes ambientals. Per aquest motiu, s'han presentat noves alternatives a la pell amb molt poc impacte sobre el medi ambient com són els cuirs vegetals, elaborats amb fulles de pinya (aviat utilitzats per la marca Puma), raïm, bolets o suro. Unes opcions que estan en expansió i que prometen un nou concepte de confecció en la moda més compromesa.