Cadenes de supermercats alemanys deixen de vendre palletes de plàstic

Només a Alemanya, cada any es llencen al voltant de 4.800 milions de palletes de plàstic. Residus que, si no són incinerats, és complicat de ser processats. En ser petites i lleugeres sovint són arrossegades pel vent i acaben a boscos, rius i mars, passant a formar part dels 8 milions de tones de plàstics que cada any finalitzen el seu viatge en mars i oceans del planeta.



Per intentar reduir aquesta acumulació de plàstics en els oceans, el grup alemany REWE, especialitzat en supermercats de descompte, ha anunciat el final de la venda de palletes d'un sol ús de plàstic a les cadenes REWE, Penny i Toom Baumarkt. Així, a partir de 2019, sis mil de les seves botigues oferiran alternatives com palletes d'un sol ús sense plàstic (fabricades amb material vegetal o paper certificat FSC o PEFC) o, fins i tot, palletes d'acer inoxidable (rentables i reutilitzables). Aquesta decisió forma part de la política mediambiental del grup de supermercats, que en els darrers anys ja ha apostat fort per la reducció d'envasos de plàstic. Sense anar més lluny, ja el 2017 van eliminar els plàstics que fins poc abans embolcallaven les verdures o les fruites que comercialitzaven.

Alguns punts del planeta ja fa temps que han pres decisions sobre la reducció de plàstics que aquí encara no han arribat. Un exemple és Seattle que recentemnt va prohibir la distribució i la venda de palletes de plàstic d'un sol ús, o l'associació francesa Bas Les Pailles que està en plena campanya també per la seva prohibició i que ja compta amb més de 200.000 signatures.

El vídeo mostra els problemes que tenen alguns animals marítims amb els plàstics acumulats al mar.