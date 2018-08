Tarragona convida els ciutadans a percebre la "música de les abelles"

La ciutat de Tarragona proposa als seus veïns i visitants percebre la "música de les abelles" a través d'un dispositiu connectat en un rusc. Els impulsors d'aquesta iniciativa amb l'Associació Apis Urbis han instal·lat aquest dissabte al Camp de Mart una "caixa de música" per poder acostar la vida d'aquests insectes als ciutadans.

L’apicultor i creador, Álex Muñoz, ha explicat que el projecte és "una bona eina per parlar de les abelles i, alhora, per sentir mitjançant els seus estímuls alguna cosa semblant al que senten elles dins de l'arna, que és un món totalment de vibracions”. Així, amb aquesta iniciativa es pretén tornar a connectar els habitants de les ciutats amb la natura.

Segons ha explicat Muñoz, el dispositiu està connectat al rusc d'abelles i conté uns sensors, una càmera d'infrarojos i un micròfon, que permeten un cop tractades les dades, sentir les vibracions i la música. “Et permet entrar dins d'un univers que ens trenca esquemes, perquè treballa amb una escala musical que no està basada amb l'escala pitagòrica, sinó amb una basada amb la geometria de l'abella”, ha afirmat el president de l'Associació Apis Urbis i apicultor, Daniel Arrébola.



D'aquesta manera, diu Arrébola, el cos i la ment entren en un rang de freqüències que és “molt més ampli” i, que facilita l'empatia amb les abelles i "sentir- les amb el nostre propi cos”. D’altra banda, l'apicultor ha destacat que cada any es treuen entre 50 i 80 eixams a Tarragona mentre que a la ciutat de Barcelona es xifren en més de 500. Amb aquestes dades, argumenta que “la convivència entre abelles i humans no és que sigui possible sinó que és inevitable”.



Per la qual cosa, apunta que l'apicultura urbana és una activitat que permet un procés de “renaturalització dels habitants de les ciutats", que considera, que "cada vegada estan més desconnectats de la natura”.

Font: ACN