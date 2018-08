Acció dels pagesos a Mercabarna per reclamar que s'acabin les males pràctiques comercials d'alguns paradistes

El sindicat Unió de Pagesos ha reclamat aquest divendres, amb una acció a Mercabarna, que s’acabin les males pràctiques comercials per part d’alguns paradistes de fruita i horta. L’acció ha consistit en repartir pamflets informatius en els què es detallen els incompliments de les normatives per part d’aquests venedors.

El sindicat denuncia que, entre aquestes males pràctiques comercials, hi ha la venda de productes que no s’ajusten a les normes de comercialització, la venda sense el compliment de les normes d’etiquetatge i, especialment, la identificació de l’origen, trencar la traçabilitat del producte, la realització d’operacions comercials sense un contracte adequat a la normativa, la demanda de producte sense tenir present la demanda real i la venda sense que el productor en conegui el preu.

Aquesta acció ha tingut lloc després que l’1 d’agost el sindicat presentés una denúncia contra Supermercats Charter, franquícia de Consum, per vendre préssecs i nectarines afectats per pedregades i, per tant, i segons la normativa, no aptes per al consum en fresc, ja que el destí ha de ser la indústria agroalimentària o altres usos no alimentaris. D’altra banda, Consum ha reconegut, en declaracions a mitjans, que la seva franquícia Charter havia comprat la fruita directament a Mercabarna.

Durant el recorregut de l'acció a Mercabarna, el sindicat ha detectat que un paradista comercialitzava pera de la varietat ercolini amb símptomes de danys no apta per al consum en fresc, fet que el sindicat ja ha denunciat al Departament d’Agricultura i a l’Agència Catalana del Consum.