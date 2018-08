Reutilitzen 508.000 peces de roba durant la primera meitat de 2018 a les comarques gironines

La Fundació Humana s'encarrega de recollir calçat, peces de roba o tèxtil de la llar que les persones ja no utilitzen i posteriorment són reintroduïdes al mercat, si estan en bones condicions.

Durant la primera meitat d'aquest any la fundació ha recollit 245.789 kg de roba i ha remarcat que el fet de poder aprofitar tota aquesta quantitat de roba ha permès un estalvi de més de 700 tones de CO2 a l'atmosfera. Aquesta xifra prové del càlcul que hauria suposat la fabricació d'aquestes 508.000 peces de roba. Actualment la fundació recull roba en 70 municipis de la demarcació gironina.

A nivell de Catalunya, la fundació ha aconseguit recollir fins a 2.375 tones de roba, que suposen 4,9 milions de peces que es podran reutilitzar. De fet, la quantitat d'aprofitament del tèxtil és molt elevada, ja que un 90% de tot el que es recull es pot reutilitzar o reciclar. De tota manera, l'Agència de Residus de Catalunya indica que només es recupera un 8,3% de tota la roba que els catalans llancem al cap de l'any. La responsable de l'àrea de Recollida d'Humana a Catalunya, Àgata Soler-Roig, afirma que cal esforçar-se per "aconseguir una major consciència sobre la importància de col·locar el residu tèxtil en el contenidor adequat perquè tingui una segona vida".



La Fundació explica que, després de la recollida de roba, divideixen els articles i pràcticament tres quartes parts de tot el que recapten va a la planta que tenen a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La resta es ven a empreses que reciclen o reutilitzen el material. Dins de la roba que arriba a la planta de la fundació, el 63% és roba que es reutilitza. La major part s'envia a l'Àfrica, on es ven a un preu de mercat per tal que l'entitat pugui recaptar fons i engegar projectes de cooperació. Però una petita part del que es reutilitza també s'envia a les botigues de segona mà que té Humana a Catalunya.



D'altra banda, un 28% de la roba que es tracta a l'Ametlla del Vallès es troba en un estat que no permet tornar-la a fer servir i per això es ven a altres empreses que reciclen el material per fer-ne mantes, draps per la indústria d'automoció o aïllants. I un 8% del que es recull són productes que no es poden ni reciclar, ni valoritzar energèticament pel seu mal estat i per això s'envien a un centre de tractament de residus.



Font: ACN