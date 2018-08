Agricultura treballa per minimitzar els danys de la plaga de l'eruga del boix que es va iniciar als boscos de la Garrotxa

El Departament d'Agricultura i els Agents Rurals estan treballant per reduir al màxim els efectes que produeix l'eruga defoliadora del boix, que rep el nom científic de Cydalima perspectalis. Aquest cuc es va menjant les fulles d'aquesta planta i pot arribar a provocar-ne la mort. De moment, el Departament està estudiant quina efectivitat tenen alguns tractaments fitosanitaris i també com s'ha estès aquesta espècie invasora arreu dels jardins i boscos de Catalunya.

D'aquesta manera, podran saber quina és la millor època de l'any per posar trampes amb feromones per a les espècies adultes i altres tractaments que ajudin a controlar la població. A més, el Departament també ha elaborat una fitxa tècnica informativa en què es donen detalls de com és aquesta eruga i explica quines mesures prendre en cas que algú en detecti la seva presència. Les primeres afectacions importants d'aquesta eruga es van registrar al Parc Nou d'Olot i s'ha anat fent un seguiment de la seva evolució per tal de tenir més informació sobre l'animal a partir de la captura de diferents espècies.

L'eruga defoliadora del boix és un lepidòpter i prové del sud-est asiàtic. L'any 2007 es va detectar la presència d'aquesta espècie a Europa. Des d'aleshores s'ha anat estenent ràpidament per molts països i el 2014 es va detectar la primera presència de l'eruga a Besalú. No va ser fins que va afectar severament al Parc Nou d'Olot que el Departament d'Agricultura no en va començar a fer un seguiment més exhaustiu. De fet, va provocar danys importants entre alguns boixos monumentals. Actualment ja s'ha detectat la presència d'aquesta eruga a d'altres punts de Catalunya com ara la Val d'Aran o l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, que engloba una part de la Garrotxa, La Selva i Osona.

La coordinació entre els diferents responsables i agents (propietaris, responsables municipals, de parcs naturals, de sanitat vegetal o forestal, professionals de sanitat vegetal) és bàsica per fer front a la lluita contra aquestes plagues invasores. En aquesta línia, es va constituir un grup de treball entre responsables i tècnics del Departament d’Agricultura, l’Ajuntament d’Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i la Diputació de Barcelona.



Ja s'ha constatat que en la zona originària de l'eruga també s'alimenta d'altres plantes, però a Catalunya només devora les fulles del boix fins a deixar-lo totalment pelat i danyant-ne l'escorça, fet que pot provocar la seva mort. Per abordar-lo cal tenir en compte quina és la situació del boix, ja que el tractament serà diferent si es tracta d'una planta de jardí o es troba enmig d'una zona forestal.