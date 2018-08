La marca The Nord Face reaprofita els seus productes i obre una línia de venda de roba de segona mà

Gairebé el 85% de les peces de roba fabricades cada any acaben en abocadors, això representa milers i milers de tones de tèxtil que després d'un procés de producció d'alt cost ambiental acaba desaprofitat.

Roba, sabates, complements es desaprofiten cada vegada més. Uns productes que tenen un procés de producció d'alt cost en recursos ambientals. La marca esportiva proposa passar d'un model de producció lineal tradicional a un model circular on la gent comparteix, revèn, repara i recicla la seva indumentària per evitar que acabi en abocadors i es malmeti la cadena de valor.

La marca ha llançat un programa innovador que pretén reduir el malbaratament dels seus productes, s'anomena The North Face Renewed. Una col·lecció de vestits renovats i reparats i contribuir així a aminorar l'impacte ambiental.

El procés de fabricació del tèxtil suposa un alt consum de recursos naturals i d'energia. Per contribuir a paliar l'impacte al medi ambient, algunes marques iconogràfiques del món del prét-à-porter s'han afegit a les polítiques de promoció de l'economia circular. Els productes inclosos en aquesta col·leció són els mateixos que fabrica la marca arreu del món, només que aquests són peces de roba usada. Amb això la marca vol donar una segona vida a la seva producció i ofereix els seus articles que han estat retornats, com a part de la seva garantia, o bé que han resultat defectuosos. Després d'una neteja i una reparació professional els productes tornen al seu estat original i es venen per Internet a preu reduït.

En aquests moments la campanya està en fase pilot, de juny a setembre. Amb aquesta iniciativa espera ajudar a canviar el comportament dels seus clients com a consumidors i a mostrar que la reutilització no minva la qualitat dels seus productes.