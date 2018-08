Recullen més d'1,2 tones de deixalles i restes de material pirotècnic a la platja de Blanes

La neteja es va fer aquest diumenge al matí, tres dies després de finalitzar el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. De tota manera, les restes de material pirotècnic van omplir un dels sis sacs que es van recollir de deixalles. Els altres cinc contenien paper i cartró (1 sac); plàstic (2), ferralla (1) i ploms de pesca (1). A més, durant la neteja també van recollir alguns elements de PVC, xarxes, una planxa de ferro i també una roda de quad. Amb aquesta iniciativa, la Sea Shepard va voler denunciar també les conseqüències ambientals que tenen alguns residus, especialment els d'higiene, si es llencen pel lavabo i no es reciclen correctament. Tovallolets, compreses i cotonets per les orelles acaben al fons marí i aquests residus s'incorporen després a la cadena alimentària perquè "els peixos ho confonen amb menjar".

La recollida ha anat a càrrec de l'entitat sense ànim de lucre Sea Shepard Conservation Society ( SSCS) amb el suport de l 'Ajuntament de Blanes i del Club d'escafandrisme Mola-Mola. En total hi van participar una trentena de persones voluntàries que es van distribuir en dos grups d'intervenció a la platja de Sa Palomera. També es va fer una neteja submarina de la zona amb un grup especialitzat. L'objectiu de la neteja era conscienciar la ciutadania de la quantitat de deixalles que es tiren al mar i que acaben afectant a l'ecosistema marí.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació