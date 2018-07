Girona habilita un servei de repartiment a domicili per potenciar el comerç de proximitat

El projecte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i la participació d'Ecosol i Eina Activa. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha elogiat el projecte perquè comporta "dinamització econòmica, sostenibilitat i progrés social que són essencials per avançar cap a una societat conscienciada i responsable". Font: ACN

La iniciativa pretén dinamitzar el comerç de la ciutat de manera sostenible i buscant la integració social. L'empresa que s'ocuparà de fer el repartiment és Ecosol de Càritas , que actualment ja fa el lliurament d'alguns paquets de missatgeria amb bicicleta pel Barri Vell. Càritas contracta a persones en risc d'exclusió social per fer el repartiment i facilitar així la seva inserció alhora que es fomenta la sostenibilitat amb aquest tipus de transports. Per cobrir el nou servei de repartiment a domicili, se seguiran utilitzant les bicicletes que van equipades amb un portaequipatges de grans dimensions al seu darrere.

En breu els comerços de proximitat de Girona comptaran amb un servei de repartiment a domicili. El nou servei de transport està pensat per als veïns i visitants de Girona perquè puguin anar a comprar a qualsevol establiment adherit a les associacions de comerciants i rebre'ls a domicili o bé al mateix hotel. Un cop feta la compra, els usuaris han d'omplir una butlleta amb les dades bàsiques (telèfon de contacte i adreça) i li faran el repartiment a casa seva.

A partir d'aquesta setmana, les associacions de comerciants començaran a repartir els tiquets per fer els enviaments a tots els comerços adherits a la xarxa. També hi haurà butlletes de peticions a l'Oficina de Turisme amb les quals qualsevol persona ja podrà començar a utilitzar aquest servei.

