Voluntaris participen en un estudi de la UAB per determinar si el contacte amb el bosc té efectes positius en la salut

Una trentena de voluntaris d'entre 20 i 40 anys han participat aquesta setmana en un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per determinar quins efectes positius tenen els boscos sobre la salut dels ésser humans. La recerca vol analitzar la forma en què el cos absorbeix les substàncies químiques que desprèn la vegetació i quina interacció es produeix entre els microorganismes que hi ha a la natura i els que es troben a l'aparell respiratori de les persones.

Tot plegat amb l'objectiu d'esbrinar si a banda d'aportar beneficis en la salut emocional i física, el contacte amb la natura pot intervenir en processos neurodegeneratius, inflamatoris o tumorals. La sessió experimental s'ha dut a terme al Montseny i ha inclòs diverses passejades i anàlisis de sang, de saliva i de la mucosa bucal. La previsió és que els resultats d'aquesta investigació es donin a conèixer en un període d'un any.

El projecte neix del creixent interès social i científic sobre els beneficis que el contacte amb el medi natural té per a la salut humana tant a nivell fisiològic i psicològic com emocional. Malgrat que ja hi ha investigacions que indiquen possibles efectes de tipus fisiològic (enfortiment del sistema immunitari, millora de les constants cardíaques i la pressió sanguínia, o equilibri dels nivells de cortisol, relacionats amb els nivells d'estrès), les evidències a dia d'avui encara no constitueixen una base prou sòlida per poder parlar d'un efecte físicoquímic directe i únic.



Segons ha explicat Albert Bach, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), responsable del projecte,"Els arbres emeten substàncies químiques per defensar-se d'alguns herbívors com els insectes, però també per comunicar-se entre ells", i detalla que l'objectiu és veure "si el cos humà és capaç d'absorbir aquests compostos i en què es converteixen". L'investigador assenyala que treballen amb diverses hipòtesis que indiquen que aquests components podrien intervenir de manera favorable "en processos neurodegeneratius i inflamatoris i en les cèl·lules que intervenen en lluita contra les cèl·lules tumorals". L'altre aspecte que s'analitza és el "microbioma del cos", que segons Bach és l'ambient que està format pels bacteris i microorganismes que viuen a l'entorn natural. "Volem saber si poden interactuar amb els microbiomes que nosaltres tenim com el respiratori", comenta.



La part experimental d'aquesta recerca s'està duent a terme en boscos mediterranis d'alzines, sureres, pins i boscos de faig, en zones del Parc Natural del Montseny . En aquests indrets s'estan prenent mostres d'aire per analitzar i caracteritzar les substàncies químiques presents en l'atmosfera del bosc i s'estudiarà com varien les seves concentracions amb l'efecte de diferents variables com la composició d'espècies o la gestió dels boscos.

La fase participativa, s'ha iniciat aquest divendres a l'alzinar de Sant Bernat. Una trentena de voluntaris sans d'entre 20 i 40 anys participen en la jornada. Al llarg del dia se'ls ha fet passejar pel bosc i se'ls ha extret mostres de saliva, de mucosa bucal i de sang en diferents moments.



La recerca forma part del projecte 'Boscos sans per a una societat saludable' desenvolupat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i el Centre de Recerca Ecològica i aplicacions Forestals (CREAF) i impulsat per la Fundació Bancària 'la Caixa' amb la col·laboració de l’Institut de Recercade la Sida IrsiCaixa, l'Hospital de Sant Celoni i el Grup Duet.

