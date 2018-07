La campanya #VerduraSenseMesura es convertirà en l’eix principal de comunicació del Cómo Como festival 2018

Oferta gastronòmica, un gran mercat ecològic, actuacions musicals, humor i tallers gratuïts seran els plats forts d’aquesta edició del Cómo Como Festival. #VerduraSenseMesura és la campanya que, després de fer-se viral a la xarxa, farà de fil conductor del festival.

La tercera edició del Cómo Como Festival se celebrarà, aquest any, els dies 14, 15 i 16 de setembre al Port de Barcelona amb una gran novetat i és que serà tot gratuït. Segons explica la Núria Coll, directora del festival, “és la primera vegada que fem el festival 100% gratuït.

Aquest any el públic podrà gaudir de les xerrades d’en Xevi Verdaguer o la Carla Zaplana en obert, a la vegada podran participar en els tallers infantils, showcookings o xerrades”.

El Cómo Como Festival és el primer festival de gran format dedicat a l’alimentació saludable i adreçat al públic final. Hi participen més de seixanta expositors, des de petits productors fins a grans empreses que comercialitzen aliments saludables o que defensen un estil de vida compromès amb el medi ambient i la prevenció de la salut. “Aquest any ens acompanyaran nous productors amb innovacions molt atractives en relació a la proteïna animal, nous formats en begudes fermentades o menjar probiòtic”, comenta Coll.

L’alimentació saludable comença per un augment del consum de verdura i, per això, la campanya #VerduraSenseMesura es convertirà en l’eix principal de comunicació. Aquesta campanya s’ha creat per aconseguir que les verdures formin el 50% dels àpats i ja hi ha participat força cares conegudes que creuen en aquesta filosofia. La campanya, que també té un manifest al qual es pot accedir des del web del CCF

(comocomofestival.com) demana als participants que es facin una fotografia amb una verdura per compartir-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #VerduraSenseMesura.

La verdura tindrà un pes important dins del mercat del festival amb la presència dels referents de l’horta ecològica del nostre país, com ara la cooperativa Mans (Sant Vicenç dels Horts), Tugas i Companyia (Sant Climent del Llobregat), Horta Pla de Munt (Palafolls), les cistelles de Doctor Veg, les pomes de muntanya Biolord (Vall de Lord) i les botigues de fruita i verdura ecològica Ecollita (Sant Cugat) i Ecologicat (barri de Gràcia).

A principi de setembre, el moviment agafarà encara més impuls amb la cançó i el videoclip que està creant el conegut grup d’animació infantil Xiula, autors del hit “Verdura i peix” i “Sucre”. El dissabte 15 de setembre, a més, els Xiula seran presents al CCF tocant en directe la nova cançó “Verdura sense mesura”.

Els Supermercats Veritas són els patrocinadors oficials de l’esdeveniment que organitza el grup de comunicació Etselquemenges.cat.