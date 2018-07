Internet és el mitjà amb més usuaris a Barcelona i ja iguala a la televisió com a canal informatiu

El canvi tecnològic ha beneficiat especialment la premsa, que ha augmentat per la premsa digital la seva probabilitat que en un dia qualsevol sigui llegida en 10 punts percentuals, trencant la tendència a la caiguda de les darreres enquestes



L'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona presenta els resultats de l'Enquesta d'Hàbits Informatius 2017, un treball que radiografia l'ús dels mitjans de comunicació i les formes d'informar-se que tenen els barcelonins i barcelonines. L'estudi dibuixa uns hàbits molt marcats per l'ús d'internet en tots els seus canals i plataformes. Especialment la premsa, però també la ràdio i la televisió, han mantingut o incrementat el seu ús entre la ciutadania, frenant la tendència a la caiguda dels mitjans tradicionals. Els usuaris de la xarxa Barcelona Wi-Fi i els qui segueixen l'Ajuntament a les xarxes socials han augmentat de forma significativa.



A l'hora d'informar-se, Barcelona viu principalment online, segons l'Enquesta d'Hàbits Informatius 2017, realitzada entre setembre i novembre de l'any passat. Internet s'estén i la probabilitat que un ciutadà de connectar-s'hi en un dia qualsevol és del 85,7%. Quatre anys enrere, aquesta xifra era 19 punts més baixa (66,7%) i el 2001 era només del 50,4%.



Una ciutat més bolcada a Internet



La penetració d'Internet a la ciutat és més gran que a Catalunya (78%) i el conjunt de l'Estat (75,7%), si ho comparem amb les dades de l'Estudi General de Mitjans (EGM) del 2017.



Els darrers quatre anys, la utilització dels mitjans de comunicació s'ha mantingut o incrementat, frenant la tendència a disminuir dels mitjans tradicionals. El canvi tecnològic ha beneficiat la premsa, que ha augmentat, gràcies a la premsa digital, la seva probabilitat que en un dia qualsevol sigui llegida en 10 punts percentuals (55,6%, davant el 45,6% del 2013). Tot i això els joves (16-24) segueixen mantenint-se més allunyats dels mitjans tradicionals sobretot de la premsa.



La televisió i la ràdio han mantingut la seva audiència mitjana, amb probabilitats d'ús en un dia qualsevol similars a les registrades l'any 2013: 81,9% (televisió) i 39,1% (ràdio).



La credibilitat dels mitjans



Es detecta, a tall general, una caiguda en la credibilitat dels mitjans, que afecta de manera molt significativa als mitjans que l'entrevistat no utilitza. En canvi es manté respecte a la sèrie una alta credibilitat entre els mitjans que consumeix. Per exemple el 72% dels lectors de premsa valoren favorablement la credibilitat dels diaris que llegeixen però només el 30% opina el mateix dels que no llegeix i això fa quatre anys era del 45%. La caiguda de la credibilitat dels informatius de televisió és de més de 20 punts i la de la informació a Internet arriba gairebé als 30 punts. Pel que fa a Internet, les dades estan en sintonia amb les que altres estudis detecten a nivell global com el Digital News Report de Reuters.



El 89,9% de les llars barcelonines on viu alguna persona d'entre 16 i 74 anys disposa de connexió a Internet. Aquesta proporció és superior a la mitjana catalana (83,7%) i l'espanyola (83,4%). Barcelona també es troba per sobre de la mitjana europea (87%).



El dispositiu més freqüent per connectar-se a internet és el telèfon mòbil (89,5%), desplaçant l'ordinador (75,2%), i a més distància de les tauletes (32,4%) i l'aparell de televisió (7,2%). La ciutadania es connecta diàriament a Internet per interactuar amb altres usuaris (l'ús de plataformes de missatgeria instantània arriba al 92,6%), utilitzar el correu electrònic (74,1%) o participar a les xarxes socials (58,6%). També per informar-se i seguir l'actualitat (65,7%).



Interès informatiu de la ciutadania



Els temes sobre els quals la ciutadania necessita més informació de Barcelona o el seu districte són els relatius al lleure i la cultura (42,3%). Altres temes destacats són informació general sobre la ciutat (25,4%) i mobilitat (24,9%). En menor mesura, reclamen informació sobre tasques administratives i l'Ajuntament (12,5%), l'estat de la ciutat (7%), equipaments (5,8%), treball i formació (3,4%), empreses (2,9%) i seguretat ciutadana (1,6%).



Una majoria (58,9%) considera que està suficientment informada sobre la ciutat, si bé aquest percentatge s'ha reduït lleugerament respecte l'enquesta del 2013.



Mitjans per informar-se sobre la ciutat de Barcelona



Internet és el principal mitjà d'informació de la ciutadania, bé a través dels webs municipals (45,9%), els mitjans de comunicació, les xarxes socials i, en un percentatge molt reduït, aplicacions mòbils. Els ciutadans també s'informen a través del 010 o les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC).



La xarxa pública Barcelona Wi-Fi ha doblat els usuaris. Actualment, un 28,1% s'hi ha connectat alguna vegada (25,6% la coneix però no l'ha utilitzat). L'any 2013, el percentatge era del 14,9% i el 2009, només del 4,4%. També hi ha hagut un increment molt gran dels qui segueixen l'Ajuntament a través de les xarxes socials (12,3%), amb un increment de deu punts percentuals respecte el 2013 (2,9%).