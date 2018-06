El xef Albert Adrià s'afegeix a la iniciativa 'Restaurants contra la fam'

Acció contra la Fam és una organització humanitària internacional que lluita contra les causes i els efectes de la Fam.

“El sector de la restauració i els cuiners i cuineres podem aportar consciència davant aquesta situació. Nosaltres treballem amb menjar i sabem la quantitat d'aliments que es llencen cada dia i que no són redirigits cap als qui ho necessiten. És un treball de conscienciar i recordar a tothom que hem de canviar i prendre decisions”, explica Albert Adrià en un comunicat.

En Restaurants contra la Fam la comunitat d’hostalers s'uneix per destinar part del preu de determinats plats de la seva carta a la lluita contra la desnutrició infantil, malaltia que està present en la meitat de les morts de menors de 5 anys que es produeixen cada any: 3,1 milions.

El xef Albert Adrià ha posat el seu nom i el seu restaurant Tickets a la disposició de la lluita contra la fam. El recentment guardonat com a millor cap de cuina en la 43a edició dels Premis Nacionals de Gastronomia s'ha convertit en padrí de Restaurants contra la Fam , una iniciativa solidària del sector hostaler que compta amb àmplia base de participació.

