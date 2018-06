Ipcena denuncia l'Ajuntament de les Borges Blanques davant de Territori per destruir nius d'orenetes de cua blanca

El grup ecologista Ipcena ha anunciat que aquest divendres ha presentat una denúncia al Departament de Territori contra l'Ajuntament de les Borges Blanques per destruir nius d'orenetes de cua blanca a les obres que s'estan fent a la plaça 1 d'octubre. S'ha denunciat el consistori com a responsable dels treballs i també l'empresa constructora.

Ipcena recorda que les orenetes són una espècie protegida i que està prohibit destruir els seus nius, especialment en època de cria. L'entitat demana a Territori que "obri un expedient disciplinari i sancionador contra l'ajuntament de les Borges Blanques i l'empresa executora de les obres per una infracció molt greu de la Llei de protecció dels animals".

Segons recull la denúncia, dimarts passat, 18 de juny, l'empresa constructora que porta a terme el projecte de millora dels porxos i arcades de la placa 1 d'octubre va destruir "uns 7 nius d'oreneta cua blanca, sense cap necessitat i sense cap autorització, que es del tot obligada". A més, segons els ecologistes, els establiments comercials que ho ha sota les balconades on hi havia els nius van mostrar "el seu descontentament i oposició als operaris, que van decidir actuar de forma clarament intencionada i infractora".



A la denúncia es recull que "totes les orenetes són espècies protegides per la llei pel seu paper beneficiós en el control de plagues i insectes, com a àvides insectívores que són. Els seus nius, com tots els de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Per tant, asseguren, és necessària una autorització, que atorga el Departament de Territori, per retirar-ne els nius, encara que les orenetes no estiguin criant. Únicament es donen autoritzacions d'aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació (en aquest cas, només s'autoritza retirar els nius fora de l'època de cria i s'obliga a mantenir les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer-hi els nius) o per enderrocs inevitables (construccions en risc d'enrunament).



També insisteixen que l'oreneta cua blanca (Delichon urbicum) es una espècie que està protegida en l'àmbit europeu (Directiva Europea d'Aus i espècies silvestres en règim de protecció especial), així com els seus nius, ous i pollets. Destruir-los, matar-los i impedir l'accés suposa una infracció greu.



L'Ajuntament de les Borges nega rotundament que es tracti d'una obra municipal i veu "motivació política" en la denúncia



En tenir coneixement de la denúncia d'Ipcena, l'Ajuntament de les Borges Blanques ha sortit al pas per negar rotundament que el consistori sigui qui executa les obres, amb les quals presumptament s'haurien destruït set nius d'oreneta cua blanca, segons assegura l'entitat ecologista. En declaracions a l'ACN, un portaveu municipal ha deixat clar que l'Ajuntament va obrir una convocatòria d'ajuts amb l'objectiu de subvencionar part de la rehabilitació dels porxos de la plaça de l'1 d'Octubre, però en cap cas és el consistori el responsable de les obres que els propietaris puguin dur a terme en el marc d'aquesta convocatòria.



Així mateix, des de l'Ajuntament de les Borges Blanques asseguren que no tenen constància dels fets als quals fa referència Ipcena i que, en cas d'haver-se produït, rebrien la reprovació municipal. En aquest sentit, des de l'Ajuntament assenyalen que, si s'acaba confirmant aquest suposat acte de maltractament animal, actuaran en conseqüència contra els responsables dels treballs i de l'empresa encarregada de les obres. Tanmateix, el consistori nega que dimarts es duguessin a terme les obres que denuncia Ipcena, coincidint amb la celebració del mercat setmanal, tot i que no descarta que s'haguessin pogut fer un altre dia.