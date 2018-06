La Plataforma del Sènia lamenta l'arxivament de la denúncia del Castor contra exministres i empresaris

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha rebut amb resignació la decisió l'Audiència Nacional d'arxivar la querella interposada per la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, per prevaricació, malversació i frau a l'administració pública, i a la que ha donat suport l'entitat. Amb respecte a la decisió judicial, la portaveu Cristina Reverter ha lamentant que es descarti posar llum per la via penal a les que consideren "incongruències i dades fosques del Castor" i ha defensat que era "una acció necessària" perquè la ciutadania "conegués tot allò que s'ha malversat".

La plataforma recorda que en la instrucció oberta al jutjat de Vinaròs s'han citat tècnics ministerials i responsables de l'empresa del Castor però insisteixen que també els seus superiors n'haurien de donar explicacions. Tot i que en l'auto, la jutge Carmen Lamela diu que no s'han desviat a "injustament cabals públics", la plataforma recorda que els costos del Castor sí els estan pagant "injustament", i amb interessos, els consumidors de gas.

La portaveu de la plataforma del Sénia, Cristina Reverter, ha lamentat que sense la intervenció de la justícia moltes respostes al projecte Castor "es quedaran al tinter". "Creiem que un projecte d'aquesta envergadura, amb aquest descontrol de costos, l'impacte econòmic que ha suposat, i amb aquests riscos associats a la seguretat, la justícia hauria d'haver actuat d'una altra manera, sobretot tenint en compte que hi ha hagut responsabilitats clares i directes, associades a ordres ministerials que no s'haurien hagut d'obviar", ha defensat la portaveu.



Per Reverter, assenyalar els responsables polítics i empresarials del Castor, "era una acció necessària" i ha servit almenys per explicar a la ciutadania "tot allò que s'ha malversat. La portaveu de la plataforma del Sénia ha recordat que el magatzem de gas Castor va acabar costant tres vegades el pressupost inicial així com la indemnització que el govern espanyol va aprovar per decret d'urgència.

Malgrat que el Parlament hagi posat en marxa una comissió d'investigació, la plataforma insisteix en què caldria que ho fes també el Congrés dels Diputats, que va tombar la proposició d'ERC, "per dilucidar totes les qüestions quedar en alt i perquè estem parlant de diners públics". "És un dels projectes més mal fets de tot l'estat espanyol, un projecte que s'ha fet malament, sobretot per no escoltar a la ciutadania", ha assegurat. "Potser no hauríem arribat a tenir una instal·lació paralitzada que paguem tots els consumidors de gas i no dona servei", ha afegit.

L'entitat social ha recordat, un cop més a l'actual govern espanyol que li toca "assumir responsabilitats" i solucionar el "desajust que el Castor ha suposat en el sector energètic". També reclamen els informes sobre els riscos del desmantellament que el PP hauria, suposadament, encomanat, o que s'encarreguin si ha quedat pendent.



Davant les afirmacions de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que defensa la interlocutòria que "els querellats no han incorregut en el trencament dels deures especials que els incumbien en l'exercici del seu càrrec, ni infringit una especial confiança, ni desviat cabals públics injustament", Reverter ha assenyalat els costos del Castor sí han estat "carregats injustament a la ciutadania", que està pagant la indemnització a Escal UGS, a 30 anys i amb interessos, a la factura del gas. "És la part de tot aquest conglomerat més indefensa", ha recordat la portaveu.



La plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, que van presentar la querella contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Elena Espinosa, així com el president d'ACS Florentino Pérez, estudiaran si hi ha camí per recórrer el sobreseïment.

