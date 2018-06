Barcelona obre dos nous serveis d'acompanyament i escolta a l'adolescència al Districte de Ciutat Vella i Horta-Guinardó

Barcelona obrirà aquest dilluns el vuitè servei d'escolta i acompanyament emocional als nois i noies, Aquí T'Escoltem, ubicat al districte de Ciutat Vella, després que fa un mes obrís el servei al districte d'Horta Guinardó. La previsió és que l'any 2020 Barcelona disposarà de 10 serveis d'atenció als adolescents, un per cada un dels districtes de la ciutat.

Els punts d'atenció "Aquí T'Escoltem" són serveis preventius en els quals els adolescents d'entre 12 i 20 anys troben un espai d'assessorament i escolta individual i confidencial per acompanyar-los en el procés de creixement o per donar-los suport en moments de desorientació, dubte o angoixa. Alhora també es realitzen activitats grupals entre iguals per millorar les competències personals i les habilitats socials a través de propostes creades des dels interessos adolescents.



La previsió és que cada any s'obri un servei nou a cada districte fins arribar l'any 2020 a tenir-ne un a cada un d'ells. Actualment existeixen vuit punts ATE en el conjunt de la ciutat. Són l'ATE Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso), l'ATE Nou Barris (Espai Jove Les Basses), l'ATE Gràcia (Espai Jove La Fontana), l'ATE Les Corts (Espai d'Adolescents Jovecardí), l'ATE Sarrià-Sant Gervasi (Espai Jove Casa Sagnier), l'ATE Sant Martí (Centre Cívic Can Felipa), l'ATE Horta-Guinardó (Espai Jove Boca Nord) i ATE Ciutat Vella (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves).



Durant l'any 2017, un total de 239 adolescents han rebut atenció per part de les psicòlogues dels punts ATE, realitzant-se fins a 913 assessoraments individualitzats.



La gran majoria, el 72% han estat noies. Pel que fa a la via per la qual han accedit a l'atenció individual, el 48% ho han fet per accés directe, el 35% derivats formalment per professionals de la salut, els centres educatius o els serveis socials. Els motius pels quals els joves han consultat, han estat relacionats amb els malestars en l'entorn familiar (36%), seguit del malestar emocional inespecífic (20%), les dificultats de relació (12%), la desorientació vital (9%) i les dificultats en la relació de parella (9%).



Entre les activitats que s'han dut a terme adreçades als adolescents, hi trobem tallers de sexualitat i afectivitat, activitats de gestió emocional o accions per fomentar l'autoestima i l'apoderament.