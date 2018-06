Una tortuga marina fa la posta d'ous davant una guingueta de la platja de Mataró

Els responsables de 'El Xiringuitu' de la platja de Sant Simó de Mataró es van veure sorpresos anit per una tortuga de grans dimensions mentre feien tasques de manteniment al local. L'animal, de l'espècie babaua, va fer niu just davant de la guingueta per fer una posta de 170 ous.

Aida Tarragó, del servei de Fauna i Flora de la Generalitat, ha explicat a l'ACN que si bé aquesta escena no era habitual a la costa catalana "en els últims vuit anys hi ha hagut un increment de casos de nidificació a les platges", ja sigui per un procés migratori de població atlàntica, com per efectes del canvi climàtic. Els tècnics han comptabilitzat un total de 170 ous, dels quals una quarantena aniran a la incubadora del CRAM. La resta, 130, s'han tornat a enterrar i es protegirà l'espai perquè es puguin desenvolupar amb normalitat. Es preveu que neixin d'aquí a dos mesos.

El curiós del cas és que el propietari de la guingueta que va donar l'avís tenia certa formació i coneixements sobre com calia procedir davant d'un fet d'aquestes característiques. La descoberta va passar pels vols de les dues de la matinada i després de trucar al 112 s'hi va personar la Policia Local de Mataró i els Agents Rurals: "Alguns la volien ajudar a tornar a l'aigua, però les tortugues no es poden tocar", explica. Tampoc se les pot molestar en el moment de la posta i no els va bé la llum directa, per la qual cosa es van apagar les llums de la guingueta i les fotografies calia fer-les sense flash. La posta es va allargar més de tres hores i des de primera hora d'aquest divendres els tècnics de Fauna i Flora estudien com procedir.



Tarragó ha explicat que aquest fet no era habitual fins fa pocs anys, però en els darrers temps s'ha convertit ja en una tradició de pràcticament cada estiu. Exposa dues possibles teories del perquè d'aquest fenomen: o hi ha una onada migratòria de tortugues de població atlàntica o bé el canvi climàtic provoca que les tortugues del mediterrani es desplacin cap al nord.

Font: ACN