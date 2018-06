Londres es planteja retirar la publicitat de menjar escombraria dels mitjans de transport públic

L'obesitat té una incidència notable entre la franja de població més jove del Regne Unit. Les autoritats sanitàries s'han començat a plantejar com frenar aquesta tendència i, entre les diverses causes que estudien, una de les més influents en el deteriorament dels hàbits alimentaris és la publicitat de menjar escombraria, segons un estudi. Per això el país ha preparat una bateria de mesures per a combatre aquesta plaga.

La salut pública britànica ha començat a prendre consciència del que suposen les xifres de sobrepès i obesitat que pateix la població infantil i juvenil. Un 40% de la població londinenca d'entre 10 i 11 anys està afectada per l'excès de pes. L'origen de la problemàtica té diferents factors, un d'ells podria tenir vincles directes amb l'exposició dels més joves a publicitat de menjar escombraria. De fet, un estudi realitzat pel Centre d'Investigació del Càncer del Regne Unit mostra els efectes nocius de la publicitat sobre els joves. A més alt grau d'exposició a la publicitat, més deteriorament dels hàbits alimentaris. La dimensió del problema és preocupant si es té en compte que els nens europeus d'entre 4 i 10 anys passen més de dues hores al dia veient televisió i, d'aquest temps, un 10% és dedicat a publicitat.

Davant d'aquestes dades, la ciutat de Londres, ha emès una bateria de mesures per posar fre a l'expansió de l'obesitat juvenil. Així ha posat en marxa la prohibició de publicitat de productes d'alt contingut en greixos saturats, sal i sucre en espais televisius per joves menors de 16 anys.

D'altra banda, des de l'11 de maig passat fins al proper 5 de juliol, s'ha posat en marxa el pla' Estratègic d'Alimentació de Londres', en el que es recullen propostes dels ciutadans per a erradicar aquesta propagació de l'obesitat en aquesta franja d'edat. Ja a principis de maig, l'Alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, va donar a conèixer un pla per a prohibir la publicitat d'aliments que contenen greixos trans, o bé altes quantitats de sal o de sucre, tan als ferrocarrils com als autobusos de la ciutat. Una altra de les mesures, és la limitació de l'obertura de nous punts de venda d'aquests aliments a menys de 400 metres de les escoles.