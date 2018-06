Gastromercat, la nova 'app' que posa en contacte productors i restauradors

L'eina digital està a l'abast de tots els productors i restauradors de Catalunya i en un futur immediat també incorporarà les botigues especialitzades. A banda de les utilitats esmentades, Gastromercat també incorpora un espai de favorits i un espai on els usuaris poden fer comentaris.

Gastromercat incorpora un llistat de productors i restauradors que treballen amb producte de proximitat perfectament geolocalitzats, amb un llistat i un mapa que es pot consultar des de qualsevol terminal mòbil. L''app' també incorpora diversos filtres per a distingir als productors i si estan especialitzats en algun tipus de producte, a més d'una fitxa que incorpora imatges i dades de contacte ràpid: e-mail, telèfon o xat. L'aplicació funciona de forma bidereccional: relaciona els restauradors amb els productors i a la inversa.

La venda de proximitat disposa d'una nova eina per millorar i facilitar el contacte entre productors i restauradors. Es tracta de l'aplicació Gastromercat, que digitalitza tot el procés de compra de productes, fent-lo més ràpid i eficaç, segons els seus promotors, l'Associació d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat i la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica ( FICCG ).

