L'estratègia de denúncia europea del Pla Hidrològic de l'Ebre condicionada per la tensió política estatal

L'escenari de convulsió política en l'àmbit estatal condiciona l'estratègia jurídica de denúncia del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre davant les institucions europees per part del moviment antitransvasament. La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), que continua encara esperant des de finals de l'any passat la sentència del Tribunal Suprem al contenciós administratiu presentat contra la llei del govern espanyol, veu com aquest retard i la incertesa sobre l'anunciat Pacte Nacional de l'Aigua poden acabar distorsionant els seus plans.

Amb les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019 pròximes, afegeixen, la maquinària política de la Comissió Europea podria aturar-se a partir de gener i febrer. A l'espera de nous esdeveniments, la PDE celebrarà el pròxim 17 de juny la divuitena Piraguada en Defensa de l'Ebre, amb l'habitual recorregut reivindicatiu entre Xerta i Tortosa.

"Ens incomoda força que el Tribunal Suprem no tregui la sentència sobre el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre", ha reconegut el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs. Si, finament, i davant l'estat de convulsió de la política estatal, el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient no acaba aprovant el Pacte Nacional de l'Aigua, que podria incloure un transvasament de l'Ebre basat en les dades de la llei de planificació, els temps de l'estratègia antitransvasament canviaran. Més encara en l'àmbit comunitari, amb les eleccions a l'Europarlament just d'aquí un any: "tot l'aparell de la Comissió Europea quedarà aturat, com les comissions de peticions. No els organismes tècnics, però tenen relació". La PDE ja ha recordat en diverses ocasions que, independentment del signe de la sentència, el futur de la llei aprovada pel govern espanyol passarà pels diferents mecanismes de denúncia davant les autoritats europees i, en última instància, pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea a Luxemburg.



Precisament, i per poder defensar amb major solvència els seus arguments davant la màxima instància judicial comunitària, la PDE ja disposa d'un document que considerava clau i que havia reclamat de forma reiterada a la Generalitat durant els últims quatre anys. És tracta de l'informe que detalla les normatives –europees, estatals i catalanes- que afecten el delta de l'Ebre, així com els espais i la llista espècies vulnerables de la Xarxa Natura 2000 i el seu estat actual. "És força complert i té molta validesa jurídica", ha defensat Tomàs, satisfet amb el resultat final. Segons ha precisat, la Generalitat defensa en el document els cabals proposats per la Comissió per la Sostenibilitat i remarca les afectacions "clares i evidents" que l'actual règim hídric del tram final suposen per a la conservació del delta de l'Ebre. Fins i tot, en les conclusions apunta les principals infraccions de les directives europees en aquest context.



De moment, i en l'horitzó més pròxim, la PDE organitza el pròxim diumenge, 17 de juny, la divuitena edició de la Piraguada en Defensa de l'Ebre, una jornada lúdica i reivindicativa amb un recorregut de dotze quilòmetres per dins del riu. Com ja és habitual, sortirà de Xerta a dos quarts de deu del matí, hi haurà una aturada per esmorzar a Aldover i arribarà a dos quarts de dues a Tortosa, on s'ha programat un acte final sorpresa sota la pintada del nus als murs del riu. S'han posat a la venda, a un preu de quinze euros per persona, 90 places en embarcacions individuals i un centenar en cinquanta embarcacions dobles –a més de cinc places en embarcació de motor-. L'organització, que aprofitarà l'acte per fer un balanç de l'any i les expectatives futures, ha fet una crida a la participació, també a aquells que disposin d'embarcacions particulars, que es podran sumar al recorregut.

Font: ACN