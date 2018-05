Europa posa normes per tal de reduir les deixalles marines

El volum de deixalles plàstiques que hi ha al mar és cada vegada més gran i per això la Comissió Europea proposa avui una nova normativa de la UE aplicable als deu productes de plàstic d'un sol ús que més sovint ens troben a les platges i mars europeus, per no parlar de les arts de pesca perdudes o abandonades. Tot plegat representa el 70 % de totes les deixalles marines.

La nova normativa preveu que s'apliquin diverses mesures en funció de cada producte. Quan hi hagi una alternativa assequible, els productes de plàstic d'un sol ús seran enretirats del mercat. I quan no n'hi hagi cap, d'alternativa senzilla, es mirarà de limitar-ne l'ús reduint-ne el consum a nivell nacional i imposant-hi un etiquetatge i un disseny determinats i un seguit d'obligacions que hauran de respectar els productors pel que fa a la gestió i a la recollida de residus.

«Aquesta Comissió es va comprometre a actuar en les coses grans i més importants i a deixar la resta als estats membres. Sense cap mena de dubte, els residus de plàstic són una qüestió molt important i, per tant, els europeus han d'actuar plegats per resoldre aquest problema perquè al final les deixalles plàstiques van a raure a la terra, al mar, a l'aire que respirem i als aliments que mengem', ha declarat avui el vicepresident primer responsable del desenvolupament sostenible, Frans Timmermans. «És cert que l'invent del plàstic és fantàstic, però també és cert que l'hem de fer servir de manera molt més responsable. Els plàstics d'un sol ús no són una opció econòmica ni ambiental intel·ligent' ha conclòs.

Els plàstics representen arreu del món el 85 % de les deixalles marines i ens estan arribant fins i tot als pulmons i a taula en forma de micropartícules que són presents en l'aire que respirem, en l'aigua que bevem i en els aliments que mengem i que tenen un impacte encara desconegut en la salut. Per tant, és imprescindible resoldre el problema que planteja el plàstic i, a més, cal pensar que tot plegat pot ser una bona oportunitat per impulsar la innovació, la competitivitat i la creació de llocs de treball.

Avantatge competitiu per a les empreses: el fet que a tot el mercat europeu hi hagi només una normativa en la matèria permetrà que les empreses europees puguin fer economies d'escala i ser més competitives en el mercat mundial de productes sostenibles, actualment en expansió. Mitjançant la creació de sistemes de reutilització, com ara els sistemes de consigna i reemborsament de recipients, les empreses podran garantir un subministrament estable de material d'alta qualitat. En la resta de casos, l'incentiu que suposa haver de trobar solucions més sostenibles pot oferir a les empreses un avantatge tecnològic sobre els seus competidors mundials.

Segons l'Eurobaròmetre, arran d'haver intentat resoldre el 2015 el problema de les bosses de plàstic, el 72 % dels europeus declara actualment haver-ne reduït l'ús. Per tant, ara la UE es vol centrar en deu productes de plàstic d'un sol ús i en les arts de pesca perdudes o abandonades al mar, que a Europa representen el 70 % de les deixalles marines. La nova normativa inclou les mesures següents:

Prohibició de l'ús del plàstic en un seguit de productes: Aquesta prohibició s'aplicarà als bastonets de les orelles, als coberts i plats de plàstic, a les canyetes de plàstic, als bastonets per remoure begudes i als bastonets per lligar-hi globus inflables; tots aquests productes hauran de ser fabricats amb materials sostenibles; a més, només es podran comercialitzar recipients de begudes fets de plàstic d'un sol ús si taps i tapes hi romanen enganxades;

Reducció del consum: els estats membres hauran de fer reduir l'ús dels recipients de plàstic per posar-hi menjar i dels gots o ampolles de plàstic per a activitats esportives; poden fer-ho establint objectius nacionals de reducció de l'ús del plàstic i imposant productes alternatius en els punts de venda o fent que calgui pagar pels productes de plàstic d'un sol ús;

Obligacions dels productors: els productors hauran de contribuir a cobrir els cost de la gestió i neteja dels residus i de les campanyes de sensibilització pel que fa als recipients alimentaris, als envasos i embolcalls.; la indústria també rebrà incentius per desenvolupar alternatives menys contaminants;

Objectius de recollida: els estats membres estaran obligats a fer reciclar el 90 % de les ampolles de begudes de plàstic d'un sol ús d'aquí al 2025 mitjançant, per exemple, sistemes de consigna i reemborsament;

Etiquetatge: alguns productes hauran de portar una etiqueta clara i normalitzada que indiqui la manera com s'eliminaran els residus que generin, l'impacte negatiu que puguin tenir en el medi ambient i la presència de plàstic; això s'aplica a les compreses higièniques, a les tovalloletes humides i als globus inflables;

Campanyes de sensibilització: els estats membres hauran de fer campanyes de sensibilització sobre l'impacte negatiu per al medi ambient de les deixalles de plàstic d'un sol ús i de les arts de pesca abandonades i sobre els sistemes de reutilització i les opcions de gestió dels residus que generen tots aquests productes.

Pel que fa a les arts de pesca, que representen el 27 % de tots els residus que ens trobem a les platges, la Comissió vol completar l'actual marc normatiu implantant sistemes de responsabilitat dels fabricants d'arts de pesca de plàstic, que hauran de fer-se càrrec dels costos de la recollida de residus provinents de les instal·lacions portuàries receptores i del seu transport i tractament.

Properes etapes

Ara la Comissió remetrà les seves propostes al Parlament Europeu i al Consell perquè hi siguin aprovades. Per commemorar el 5 de juny, Dia mundial del medi ambient, la Comissió engegarà una campanya de sensibilització a nivell europeu per cridar l'atenció sobre les opcions de tria dels consumidors i posar en relleu el paper de tots i cadascun dels ciutadans en la lluita contra la contaminació provinent del plàstic i deixalles marines.