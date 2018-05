Inicien campanya de micromecenatge per finançar La Mira, un nou magazin que explicarà històries culturals, socials i polítiques per gaudir

La Mira serà un nou magazín digital que explicarà històries de no actualitat que passen al voltant nostre i que no solen mostrar-se als mitjans. El nou magazín recollirà temes polítics, socials i culturals d'arreu de Catalunya i els hi donarà visibilitat. Amb aquesta voluntat, ocuparà un espai, a casa nostra orfe, anomenat a nivell internacional non-fiction: un periodisme per llegir, amb històries per a persones que volen estar connectades a la realitat, però no esclavitzades per l'actualitat.



Un dels trets identificatius de La Mira és el retorn als gèneres clàssics del periodisme (reportatge, crònica, entrevista), i on l'opinió no tenia un espai protagonista. El nou magazin oferirà un altre tipus de continguts, on els temes més treballats, intensos i en profunditat definiran la publicació.

Per tal d'omplir aquest espai periodístic, aquesta setmana ha arrencat una campanya de micromecenatge a la plataforma totSuma per recollir un total de 15.000 euros. Durant els propers 40 dies, La Mira es proposa aconseguir aquests diners i donar a conèixer el projecte que apareixerà a partir del mes de setembre i, en el qual, fa un any i mig que s'hi està treballant.

A banda de la direcció de Canosa, el projecte compta amb l’empresari de la comunicació i d’Internet Joan Camp, que en serà l’editor. Ha estat fundador i director de l’empresa Tirabol Produccions i promotor de les jornades de la Catosfera que se celebren cada any a Girona.La redactora en cap serà Magda Gregori, periodista i politòloga que ha encapçalat diferents projectes periodístics i que actualment col·labora en mitjans de premsa escrita i televisió.El projecte també comptarà amb Paula Ericsson, Elena Yeste i Anna Punsoda com a redactores; amb Cristina Garde, Judit Domènech i Mar Barberà com a col·laboradores; amb Jordi Borràs com a fotògraf; amb Esther López com a responsables de xarxes; amb Arnau Torrente com a responsable de disseny, i amb Maria Fuster com a responsable de comunicació.

Aquí teniu el vídeo promocional: