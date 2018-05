Creen una promotora d'habitatges 'low - profit' per despertar la responsabilitat social, econòmica i ambiental del sector

L'arquitecte vallesà Jordi Casajoana ha posat en marxa una promotora d'habitatges poc convencional. Es tracta d'Omplim, una companyia 'low- profit' que ha nascut amb la voluntat de despertar la responsabilitat social, econòmica i ambiental entre el sector immobiliari i generar un impacte positiu en el mediambient i en la societat. Per aquest motiu, destina el 50% dels seus beneficis a acció social al territori, incorpora criteris de justícia empresarial a tota la cadena de producció i ofereix immobles sostenibles i energèticament eficients.

Després de més de 20 anys treballant en empreses immobiliàries convencionals, l'arquitecte Jordi Casajoana va decidir fer un tomb a la seva carrera i l'any 2017 va fundar Omplim. Segons l'impulsor del projecte, l'objectiu és "intentar transformar el mercat de l'habitatge dintre de l'economia social". En aquest sentit explica que es tracta d'una iniciativa que es troba a mig camí de les societats profit que representen els promotors tradicionals en què els clients no coneixen els conceptes interns de gestió de la promoció, i les entitats sense ànim de lucre com les cooperatives o les fundacions. "Podem absorbir la professionalització de l'àmbit tradicional i els valors de les societats sense lucre, que probablement tenen molta més emoció", afirma Casajoana. L'arquitecte adverteix que cal trobar una opció intermitja perquè les entitats financeres no es mostren interessades en la finalitat, busquen projectes "segurs i rentables".

En aquest sentit es mostra convençut que "existeix un nínxol de mercat per poder oferir aquesta mena de producte" perquè assegura que "tot i que s'ha sortit de la situació de crisi els models de producció d'habitatge són els mateixos i els estàndards actuals no responen a les necessitats dels clients".



Sis pilars bàsics



Per tirar endavant aquest projecte Casajoana es va fixar sis requisits bàsics: la integritat, la responsabilitat, les persones - potenciant la cadena de valor-, la qualitat del producte, l'eficiència energètica i l'acció social. L'arquitecte va incorporar als estatuts de l'empresa el compromís de destinar el 50% dels seus beneficis a projectes d'acció social en el territori on es construeixi. "Seran propostes que plantejaran les administracions de la zona, que són les que millors coneixen les necessitats de cada indret i en què els propietaris dels habitatges també podran opinar conjuntament amb un consell assessor que es crearà", detalla.



Així mateix explica que tots els projectes que es desenvolupin es dissenyaran amb l'objectiu final d'assolir la màxima eficiència energètica i que "tant els inversors com els proveïdors externs amb els quals es treballi hauran d'estar compromesos amb el model que defensa Omplim". L'arquitecte detalla que el ventall de col·laboradors de la promotora abraça "des de cooperatives que ja estan alineades amb el que defensa Omplim fins a entitats financeres a les quals se les haurà de convèncer perquè participin en l'acció social del territori".



Primera promoció a Cardedeu



El primer projecte que Omplim tirarà endavant és una promoció de vint habitatges a la població de Cardedeu, amb tres locals i 21 places d'aparcament. "Entre d'altres elements aquest edifici incorpora una façana sate amb un aïllament tèrmic exterior que fa que no existeixin ponts tèrmics", comenta Casajoana que afirma que la construcció també comptarà amb altres mesures per potenciar la inèrcia tèrmica com ventilacions naturals i creuades. "Volem que realment totes aquestes mesures tingui incidència en la factura energètica dels propietaris", comenta. Les obres de Cardedeu arrencaran a principis de 2019 i la previsió és que els pisos s'entreguin l'estiu de 2020. Més de 35 persones ja s'han interessat per aquesta promoció.

Font: ACN