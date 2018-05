Activitats arreu de Catalunya omplen l'agenda de la 3a edició de La Setmana de la Natura

La 3a. edició de la Setmana de la Natura s'inicia aquest dissabte amb un munt d'activitats arreu de Catalunya. L'objectiu final és la conscienciació sobre la importancia de tenir cura del nostre territori.

La campanya tindrà lloc entre el 26 de maig i el 5 de juny (Dia Mundial del Medi Ambient). Durant 10 dies s'organitzaran més de 300 activitats arreu de Catalunya per conscienciar sobre la importància de tenir cura de la nostra natura. És una iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).

Encara sou a temps d'organitzar i promocionar l'activitat que projecteu per la setmana a través d'aquest enllaç.

Entre les activitats n'hi ha ventall molt ampli, des d'exposicions fotogràfiques, presentacions de llibres, tallers tan peculiars com el de 'Voleu saber si sou capaços de tocar una aranya?' que s'organitza aquest divendres al Museu de les Ciències Naturals de Granollers, o d'altres que conviden a la comunió amb la natura com el 'Taller d'iniciació al Qi Gong en mig d'un espai natural' com el que s'organitza al llarg del riu Gaià, a la zona de l'Albareda de Santes Creus a Aiguamurcia, o bé, activitats més vinculades al treball en xarxa com la 'jornada 'Millora i condicionament de la conca fluvial de Mas Rauric', amb la col·laboració de l'ADF de Sant Salvador de Guardiola, que pretén apropar la vida local del municipi amb les tasques de protecció contra els incendis que porta a cap l'ADF.