Una quarantena d'empreses de la Cerdanya s'uneixen en un clúster per fer de la comarca un referent en salut i benestar

L'orografia del terreny, sumada a una climatologia relativament agradable i un ambient menys contaminat poden convertir la Cerdanya en un pol d'atracció per a les persones que busquen una millor qualitat de vida. Així ho pensen, almenys, una quarantena de responsables d'empreses de la zona que es dediquen als sectors de la salut i el benestar, l'alimentació, el turisme o el desenvolupament sostenible i que s'han unit en un clúster que vol contribuir a què aquest àmbit esdevingui en un futur una nova font de generació d'activitat econòmica en el territori.

La iniciativa, de caire privat, ha aconseguit aglutinar a empreses situades a la banda catalana i a la francesa i busca sumar noves sinergies i obrir vies de col·laboració amb el sector públic per desenvolupar projectes de recerca i innovació.

El clúster "El Sol dels Pirineus" s'ha constituït enguany amb la voluntat d'aconseguir que el conjunt de la comarca de la Cerdanya pugui arribar a ser un referent en l'àmbit de la salut i el benestar, tenint en compte els beneficis que pot aportar aquest entorn a les persones que hi viuen o el visiten. Segons ha explicat el director del clúster, Ramon Treserras, en aquesta zona "hi ha una menor incidència de segons quines malalties i l'esperança de vida és una de les més altes" en comparació amb la d'altres territoris. De fet, aquest ha estat un dels motius pels quals s'ha decidit integrar en una mateixa agrupació empreses dels sectors de l'alimentació de proximitat, el turisme i el desenvolupament sostenible, amb les vinculades a la salut i el benestar.



De la quarantena d'empreses que s'hi han adherit fins ara al clúster, quinze estan situades a la part francesa de la comarca i 25 més a la catalana. Bona part dels seus representants s'han reunit aquest dimarts a Puigcerdà per informar-se sobre les accions que es duran a terme enguany i conèixer millor a la resta d'integrants. A més, també s'ha anunciat que des de l'agrupació s'organitzaran diversos 'whorkshops' durant l'any per afavorir la col·laboració entre empreses d'aquests sectors, així com buscar noves fórmules de generació de negoci.



La iniciativa del clúster va sorgir ara fa sis anys, tot i que inicialment només es va contemplar com una eina per afavorir el turisme a la comarca. L'any 2015, però, es va apostar per un perfil de visitant que busca i valora la salut i el benestar, així que des d'aleshores també es va permetre la participació d'empreses d'alimentació de proximitat així com d'altres que tenen a veure amb el manteniment de l'entorn natural. A més, les relacionades amb el món de l'esport també hi han entrat amb l'objectiu de promoure l'activitat física durant tot l'any; en una zona on l'esquí representa un dels principals actius de la seva economia.

Font: ACN