França: Una granja productora de formatges salvada pels seus clients

El pastor d'ovelles i elaborador de formatges que gestiona la granja de Vazerac, al sud de França, podrà mantenir la seva activitat després que, en morir el propietari de la finca, es va veure obligat a comprar-la als hereus o marxar. Els clients es van posar d'acord en formar un grup agrari en el que cadascun va invertir al voltant de 100 euros, fins arribar a l'import per adquirir la finca.

Gràcies a aquesta iniciativa, Maxime Boucaud podrà mantenir la seva activitat a la granja de Tuc, Vazerac (Tarn-et-Garone) i continuar tenint cura del seu ramat d'ovelles, base per a l'elaboració de formatges com ho ha vingut fent els darrers 15 anys.

Aquest tipus de gestió de béns immobles per part de la societat civil, permet als ciutadans unir-se per invertir en granges que passen per dificultats econòmiques. Una fórmula que lluita contra l'especulació de la terra i preserva l'activitat agrícola. En aquest model de gestió la societat civil s'associa per comprar terrenys i edificis abans de llogar-los a agricultors. En el cas de Boucaud, que ven els seus formatges ecològics als mercats de Tolosa i el seu entorn, va fer una crida fa pocs mesos als ciutadans de la zona. Els oferia 500 accions a 100 euros per a adquirir 18 hectàrees de conreu i el mas. Finalment, gairebé ha aconseguit 220 inversors per la seva granja de formatges.

Ara el grup agrari que s'ha constituït, permet mantenir Boucaud com a llogater i, no només això: Quan es jubili permet que s'hi instal·li un agricultor jove. Aquesta és una fórmula que s'ha iniciat a la zona de Larzac i s'està estenent ja que permet mantenir la producció sense haver d'invertir grans sumes per adquirir terrenys o equipaments.

Aquesta és una adaptació exemplar del negoci local que s'està implantant en les zones rurals franceses.

Més informació Le Parisien eco