Recullen 183 quilos de residus entre Sant Feliu de Guíxols i Girona en la primera Clean Marathon

La primera etapa de la Clean Marathon entre Sant Feliu de Guíxols i Girona ha servit per recollir 183,5 quilos de deixalles. Els primers 42,195 quilòmetres d'aquest repte que voltarà per tot Catalunya ha congregat desenes de corredors malgrat la pluja. Durant el recorregut s'han anat afegint persones que volien col·laborar per trams, acompanyant els dos esportistes professionals que faran les set maratons seguides, l'Albert Bosch i la Nicole Ribera.

A l'arribada tots dos han lamentat que la majoria de les deixalles que havien recollit eren de persones que sortien a fer esport. "D'embolcalls de barretes energètiques, bidons d'aigua o gels n'hem trobat un munt", assegura Bosch. Un cop han arribat al Parc de la Devesa de Girona, s'han destriat els residus i s'han pesat. Ara la Clean Marathon marxa cap a Ripoll on demà comença la segona etapa que acabarà a Vic.

Des d'aquest diumenge la via verda que connecta Sant Feliu de Guíxols amb Girona està una mica més neta. Tot plegat després que els corredors de l'Ultra Clean Marathon que començava aquest diumenge hagin retirat 183 quilos de deixalles del marge de la via. I se n'hauria pogut treure molt més si la pluja no hagués fet acte de presència. "Ens ha fallat molta gent que havia de venir, però és normal que veient el ruixat que queia hagin preferit no sortir", explica l'Albert Bosch, que juntament amb la Nicole Ribera tenen el repte de fer sis maratons més en els propers sis dies.



Tot plegat per fer agafar consciència als ciutadans que cal preservar el medi ambient. La Nicole explica que durant la ruta l'ha sorprès trobar-se tot tipus d'escombraries moltes d'elles provinents d'esportistes. "No paraves de recollir gels, embolcalls i begudes isotòniques del terra. Si els que practiquem esport no tenim consciència ja em diràs", ha ironitzat.



La ruta discorria per la via verda en una etapa planera. Els dos corredors han sortit a les sis del matí de Sant Feliu de Guíxols sota una intensa pluja, i han arribat quan faltaven pocs minuts per a les dues del migdia a Girona.



On hi havia més brossa, explica Bosch, ha estat en els trams de via verda que passen arran de carretera. El corredor argumenta que té a veure amb els residus que es tiren des dels cotxes.



Entre les deixalles més comunes s'han trobat plàstics, llaunes o peces de roba. També han tret elements més contaminants com mòbils, envasos d'oli de motor de cotxe o fins i tot tubs de grans dimensions que no han pogut carregar. D'aquests elements se'n farà càrrec una empresa especialitzada.





Tot Catalunya



L'Ultra Clean Marathon ara es desplaça a Ripoll on aquest dilluns començarà la segona etapa que anirà fins a Vic. La següent sortirà de Gerri de Salt (Pallars Sobirà) fins a Tremp. La quarta etapa cobrirà el tram d'Alfés (Segrià) fins a Lleida. La cinquena és una de les més dures, segons ha explicat Bosch, ja que transcorre per Montserrat. "Aquesta és una de les més exigents, sense cap dubte", ha assenyalat.



La penúltima etapa serà una marató entre el Delta de l'Ebre i l'Ametlla de Mar i el repte acabarà amb els 42 quilòmetres que separen Sant Cugat de la Platja del Somorrostro de Barcelona. "Hem intentat buscar etapes que físicament siguin assequibles i que no presentin grans complicacions tècniques. El que volem és que la gent es comprometi al màxim", ha conclòs Bosch.

Font: ACN