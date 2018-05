'La ciutat comestible' un llibre sobre veïns, jardins i horts urbans busca mecenes

Una ciutat més verda i oxigenada, menys carregada de cotxes, amb més espais comunitaris és també una ciutat més comestible. Aquest és el missatge que ens vol fer arribar el llibre 'La ciutat comestible', un projecte creat per quatre professionals repartits entre el periodisme, la pintura, la fotografia i l'alquimia buscant descobrir una natura que, durant dècades, ha quedat en segon terme en la majoria de les ciutats.

Ignacio Somovilla, Jabier Herreros, Jorge Bayo i Pilar Sampietro han estat els creadores d'aquest projecte en forma de llibre, "La Ciutat Comestible", que ara busca finançament a través de Verkami per a ser publicat.

Amb diferents mitjans d'expressió: escriptura, periodisme, pintura, fotografia i alquímia expliquen com està canviant la ciutat, com retorna la consciència d'aquesta natura urbana. Un fet que, destaquen, té un nom: biofília.

El llibre que tindrà una versió en català i una altra en castellà, conté 12 capítols, que es corresponen als 12 mesos de l'any, per tal de mostrar l'aventura de veïns i veïnes amb projectes molt connectats amb la natura a la ciutat.

Proposa 12 experiències en horts, carrers i jardins comestibles, amb els arbres com a protagonistes essencials. Amb la seva escorça, el seu fruit o la seva essència es poden fer galetes, vi, perfum, melmelades, exfoliant per la pell, infusions, ungüents i condiments per la nostra vida diària.

El llibre té el seu origen en un altre anterior, “ El Jardí Amagat”, amb el que s'evidenciava que que moltes de les iniciatives nascudes per a reverdir la ciutat afavorien en el fons necessitats humanes, relacionades amb una alimentació més saludable i orgànica, o amb la creació de vincles veïnals per enfortir la comunitat als barris, en definitiva per millorar la qualitat de vida. Aquest veïnat conscient havia aconseguit realitzar accions apartades de la ciutat: recol.lectar, plantar, sembrar, esqueixar o seure per contemplar el pas de les estacions en un jardí urbà.

El llibre vol explicar com s'organitzen persones i grups veïnals per mantenir aquest vincle que ens du a ruralitzar la ciutat. Ara la ciutat no tan sols és verda, també és fèrtil, conclouen els autors.

