L'Ajuntament de Barcelona posarà en funcionament l'elèctrica municipal al juliol i deixarà d'abastir-se de privades

L'Ajuntament de Barcelona deixarà de comprar electricitat per als edificis públics a partir del mes de juliol amb la posada en funcionament de Barcelona Energia, l'empresa elèctrica municipal que començarà a operar a partir de l'estiu. En una primera fase tan sols abastirà l'electricitat dels equipaments municipals però el govern local està treballant perquè a partir del gener del 2019 es pugui començar a comercialitzar a la ciutadania, amb unes 20.000 famílies.

Segons el regidor d'Energia, Eloi Badia, Barcelona Energia és "una empresa 100% pública" que proporcionarà "energia verda i de proximitat". A més, la voluntat és que l'empresa ofereixi diferents tarifes per tal que una vegada la ciutadania contracti la llum es pugui "proposar una reducció de la potència contractada o mesures personalitzades d'estalvi".

Segons Badia, la finalitat d’aquesta nova empresa “no serà mai buscar el benefici econòmic, sinó el benestar i l’empoderament de la ciutadania”. Per això l’empresa elèctrica pública oferirà diferents tarifes segons un estudi en els trams de consum.



Per aquells qui comptin amb plaques solars instal·lades a casa, també se’ls aplicarà la tarifa solar en què es calcularà l’energia generada i la consumida i tan sols es cobrarà aquella energia que s’ha gastat de més.



Per altra banda, Barcelona Energia està estudiant implementar una tarifa variable en què el preu anirà en funció de la demanda del mercat elèctric o també una altra tarifa de representació per als autoproductors d’energia.



Segons Badia, la creació d’aquesta empresa és una mostra del “paper fonamental de les ciutats en la transició energètica”. Per aquest motiu es posaran aquestes facilitats amb la voluntat que la gent tendeixi a autoproduir-se l’energia elèctrica i després compri tan sols el dèficit energètic de les seves pròpies fonts.



Barcelona Energia ja gestiona des de l'1 de febrer les 41 instal·lacions fotovoltàiques instal·lades en edificis municipals i també la planta de valorització de Sant Adrià del Besós i la planta d'aprofitament del biogàs de l'abocador del Garraf. En total, aquestes plantes exporten 200.000 megawatts a l'hora d'energia verda, que equival al consum anual de 87.000 famílies.



Badia ha fet aquest anunci durant una jordana de comercialització pública de l’energia organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en què hi han participat ponents d’arreu d’Europa com Our Power, a Escòcia, o d'altres experiències de Càdiz i Pamplona.

Font: ACN