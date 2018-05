Una empresa osonenca serveix menús calents a domicili per a gent gran amb dificultats de mobilitat

Un grup d'emprenedors ha creat la primera empresa d'Osona dedicada a elaborar i servir menús calents per a la gent gran i amb dificultats de mobilitat. Es tracta de Pepeta Vilaró, un servei de menús a domicili per a persones d'edat avançada i/o mobilitat reduïda, cada vegada més nombroses a una societat envellida com la nostra, a les quals "facilita una necessitat bàsica com l'alimentació sense que s'hagin de moure de casa", com explica Santi Pons, responsable de comunicació i màrqueting de l'empresa.

El servei s'ha posat en marxa aquest març amb molt bona resposta inicial i la intenció d'abarcar nous territoris en el futur.

La idea va sorgir quan Jaume Baulenas, un dels socis de l'empresa, es va adonar que cada vegada hi ha més gent gran i amb mobilitat reduïda que té una dieta alimentària deficient. A partir d'aquí, i junt amb tres socis més, van començar a desenvolupar el servei que, a banda de garantir la qualitat dels menús, la seva entrega i un tracte respectuós amb els usuaris, compta com a valor diferencial amb un innovador sistema per distribuir el menjar calent que consisteix en unes bosses termoelèctriques. "Es tracta d'un sistema, molt fàcil d'utilitzar que manté el menjar a 65ºC per preservar la cadena de calor i que hem adaptat a la nostra activitat per tal de poder distribuir en condicions òptimes els menús", afirma Pons.

A banda de calents, els menús que elabora i distribueix Pepeta Vilaró "són també casolans i equilibrats i s'han elaborat amb productes de proximitat", remarca Pons.

El menú cobreix el dinar dels usuaris, de dilluns a diumenge, i inclou un primer i un segon plat, amb un preu unitari de 7,5 euros. A més, l'elaboració de tots els plats està supervisada per un nutricionista que s'encarrega de realitzar una programació dels menús que cobreixen un cicle de cinc setmanes sense repetir-se. Una vegada entregat el menjar, si se sol·licita, l'empresa envia un missatge a una familiar de l'usuari

perquè n'estigui al corrent.

Empresa social i respetuosa amb el medi ambient

Pepeta Vilaró ha volgut des dels seus inicis posar èmfasi en el seu vessant social que, d'alguna manera, dóna sentit a l'activitat. "Per un costat, som una empresa que cobreix les necessitats alimentàries de la gent gran i amb un cert grau de dependència, i per l'altre, incorporem com a treballadors persones majors de 45 anys i amb risc d'exclosió laboral", explica. Un altre dels valors pels quals aposten és el respecte cap al medi ambient. Per això, totes les carmanyoles amb els quals es lliura el menjar són reutilitzables i, a més, pròximament, els menús es distribuiran amb vehicles elèctrics per tal de no generar residus ni contaminar.

Pepeta Vilaró s'ha tirat endavant amb una inversió inicial de 45.000 euros que han aportat els seus quatre socis. Compta amb dos treballadors i té la seva seu a Coworking Tona. De moment, preveu operar a la comarca d'Osona tot i que, de cara al futur, vol

ampliar la seva activitat a territoris veïns, com el Moianès i el Ripollès. D'aquí fins a finals d'any preveu una facturació de 185.000 euros amb una mitjana d'un centenar de menús diaris. A banda de la gent gran i mobilitat reduïda, l'empresa també vol donar a conèixer el seu servei a institucions i entitats que tenen contacte amb aquest segment de la població, com ajuntaments, consorcis, ambulatoris, hospitals i associacions de jubilats.