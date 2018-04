La cooperativa Alencop, dedicada a la recollida de ferralla, estrena nova seu

La cooperativa Alencop està formada per 25 persones sòcies d'una desena de nacionalitats diferents de l'Àfrica Subsahariana i la seva activitat principal se centra en la recollida i reutilització de la ferralla i aparells electrònics en desús



Alencop és una cooperativa d'iniciativa social creada el 2015 per assegurar unes condicions de treball i de vida dignes d'un col·lectiu en situació vulnerable. Actualment la formen 25 persones sòcies originaries d'una desena de nacionalitats diferents de l'Àfrica Subsahariana que treballen en la recollida i correcta gestió de ferralla i electrodomèstics en desús.



Aquest 2018 la cooperativa fa un salt qualitatiu. D'una banda estrena nou local al carrer Juníper Serra 77, Nau 21-22, al polígon del Bon Pastor, del districte de Sant Andreu, on disposa d'una nau industrial de 750 m2. De l'altre, amplia el seu radi d'acció territorial i les seves línies d'actuació amb la posada en marxa de nous serveis de recollida, reparació i reutilització d'aparells elèctrics i electrònics per consolidar el projecte i fer de la cooperativa una iniciativa sostenible econòmicament.



Nous serveis de reciclatge i reutilització de residus



L'activitat que desenvolupa la cooperativa és la gestió de residus, així com serveis logístics i de transport de materials amb tricicles o camions. Fins ara l'activitat principal que oferia la cooperativa era el servei gratuït de recollida a domicili de ferralla i aparells elèctrics i electrònics a tres districtes de la ciutat: Sant Martí, Sant Andreu i Eixample: barris de Dreta de l'Eixample, Fort Pienc i Sagrada Família.



Aquest any la cooperativa ampliarà l'àmbit geogràfic on presta servei arribant a cobrir els districtes de Sants, Eixample Esquerra i la meitat de Nou Barris. També participa al projecte eReuse, de preparació i reutilització d'equips informàtics. Actualment està en tràmit la llicència de gestió de residus que permetrà a la cooperativa internalitzar aquesta línia d'activitat i fer el tractament i el desballestament de residus, que actualment es fa en plantes de reciclatge.



Així mateix, coincidint amb el trasllat a la nova nau, s'ha posat en marxa un nou servei de reparació d'electrodomèstics i aparells electrònics. Es fa la comprovació, neteja i reparació, en cas necessari, per fer possible la seva reutilització.



Igualment, la nau disposarà d'un espai de venda de segona mà, amb botiga física i online que es posaran en marxa les properes setmanes. També s'està ultimant l'adequació d'un espai d'auto-reparació on els ciutadans podran accedir per reparar els seus electrodomèstics per si mateixos, i on Alencop proporcionarà l'espai, eines i assessorament.



També s'està fent un estudi de viabilitat a partir d'una experiència pilot entre escoles bressol per establir un servei de recollida, reciclatge i rentat professional de bolquers reutilitzables per escoles infantils i grups de criança.



Per últim, des de la cooperativa seguiran fent les campanyes de sensibilització sobre reutilització i correcte gestió d'aparells electrònics i elèctrics, d'acord amb el conveni que tenen subscrit amb les principals agrupacions de fabricants. Fins ara han fet tallers, fires i campanyes i han visitat fins a 900 petits comerços.





Una cooperativa creada per assegurar unes condicions de treball i de vida dignes d'un col·lectiu en situació vulnerable



Alencop és un projecte impulsat conjuntament per Drets Socials, el Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i Barcelona Activa per donar resposta a la cobertura de drets socials, econòmics i laborals de col·lectius en situació de vulnerabilitat social. L'aportació realitzada en el marc del Pla de Barris ha permès fer efectiu el trasllat de la cooperativa a la nova nau de Sant Andreu.



Alencop va ser creada per assegurar unes condicions de treball i de vida dignes d'un col·lectiu en situació vulnerable i per donar resposta a un problema de recollida informal i de tractament de residus a la via pública en els entorns urbans.



Es va constituir l'any 2015 amb 15 persones. Les persones destinatàries eren persones d'origen immigrat, majorment, en situació d'irregularitat administrativa i alta vulnerabilitat social, ateses des de l'Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) de l'Ajuntament de Barcelona i que sobrevivien gràcies a la recollida precària de ferralla.



Durant el 2017, la cooperativa va gestionar un gran volum de residus i de ferralla. Va fer 110 recollides mensuals, 5 recollides diàries, amb un volum total de 66 Kg per recollida, 70 Tn RAEE anual i 20 Tn metalls anual. De mitjana, realitzen unes 110 recollides mensuals i reben unes 15 trucades diàries sol·licitant els seus serveis.



Compta amb un pressupost anual de 822.000 euros (any 2018), dels quals prop d'un 60% son aportats per l'Ajuntament de Barcelona i un 41% prové de recursos propis que genera la cooperativa.