Sant Cugat instal·la fanals intel·ligents que s'encenen quan detecten un excés de soroll a la via pública

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), ha instal·lat fanals intel·ligents que s'encenen quan perceben un excés de soroll a la via pública. La mesura pretén indicar de forma amable als vianants o usuaris de terrasses que abaixin el to de veu per fer compatible l'oci nocturn amb el respecte al descans veïnal.

Els primers sensors d'aquestes característiques s'han col·locat a la plaça Barcelona del centre de la població, on hi ha diversos bars i restaurants. En les properes setmanes també se'n posaran tres palaces més de la població. La iniciativa s'emmarca en la campanya 'A la nit, desperta el teu civisme' que l'ajuntament va impulsar l'any passat per reduir el soroll nocturn – especialment durant els mesos d'estiu -. Alhora s'engloba en la voluntat municipal d'aplicar a la ciutat la tecnologia 'd'smart city'.

Font: ACN