Urtasun exigeix al Banc Europeu d'Inversions que "assumeixi responsabilitats" pel Castor

L'eurodiputat d'ICV Ernest Urtasun exigeix al Banc Europeu d'Inversions (BEI) que "assumeixi responsabilitats" pel projecte Castor després que l'entitat hagi admès que es van obviar riscos sísmics. Urtasun veu "positiu" que en la resposta a la reclamació de la Plataforma del Sénia es reconeguin errors "que el govern del PP no ha volgut reconèixer" però reclama a l'entitat responsabilitats.

"El que hauria de fer el BEI és parlar amb el govern espanyol per veure què es fa amb les inversions perquè no em sembla de rebut que el BEI se'n desentengui", lamenta en una entrevista amb l'ACN. Segons defensa, el banc comunitari ha d'involucrar-se en una "solució" i "parlar amb aquells que van finançar el projecte per renegociar el deute". A més, reclama que vagi un pas més enllà i canviï la seva política de finançament de projectes. "Ha d'haver-hi una avaluació política dels projectes que es financen i la Comissió Europea té aquí una reflexió a fer", assegura.

Entre les responsabilitats que l'eurodiputat exigeix hi ha la d'"assumir que el projecte Castor és nul". Urtasun considera que un element "central" era que les avaluacions mediambientals i els estudis de riscos sísmics estiguessin "ben fets". "Si el mateix BEI assumeix que hi ha hagut errors en aquest aspecte vol dir que és nul", diu. A més, avança que després de conèixer l'informe farà una pregunta al BEI precisament per saber "quines responsabilitats s'assumeixen".



A banda del que exigeix al BEI, Urtasun assegura en declaracions a l'ACN que el PP ha d'explicar què passarà amb la fórmula per pagar la indemnització, després que el TC anul·lés la possibilitat de carregar-ho a la factura del gas als consumidors durant 30 anys. "El TC va dir que un reial decret no era un instrument vàlid i s'havia de fer una llei. Per tant, el PP ha d'aclarir aquest tema", assevera. En tot cas, matisa, "això no pot continuar assumint-ho el ciutadà".



Avaluació europea dels projectes



"Sempre que els hem traslladat que era intolerable el que havia passat amb el Castor, ens han dit que ells fan el muntatge financer, però que en l'execució del projecte no s'hi fiquen", assenyala l'eurodiputat. Per ell, això ha de canviar, ja que el BEI, recorda, finança "molts projectes". Cita, per exemple, que en el marc del Pla Juncker la Comissió Europea i el BEI treballen "conjuntament" i, en aquest sentit, reivindica que les dues institucions "han de fer un seguiment". "Ja no és només un problema que es financin projectes que no tinguin l'avaluació mediambiental ben feta, és que de vegades s'estan finançant projectes que van en contra dels criteris de l'Acord de París contra el canvi climàtic", remarca.

Font: ACN