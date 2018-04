Gran Bretanya anuncia la implantació d'un sistema de retorn d'envasos per evitar contaminació per plàstics

El govern de Gran Bretanya ha estat el darrer en afegir-se a la crida feta per diverses institucions intarnacionals al Sistema de Dipòsit com a solució eficaç per acabar amb la contaminació per plàstics que pateix el nostre entorn. Així doncs, torna al sistema de retorn d'envasos als comerços a les Illes Britèniques s'uneixen així a més de 40 regions i països del planeta que han optat per recuperar aquest hàbit de consum responsable.

Segons Downing Street, al Regne Unit es consumeixen 13.000 milions d'ampolles de plàstic a l'any i més de 3.000 acaben abandonades en espais naturals o espais públics, una contaminació que consideren 'una plaga'.

Els detalls del sistema han de ser definits en una consulta amb tots els agents implicats, però el govern del Regne Unit ja ha especificat que a Anglaterra es vendran amb dipòsit tots els envasos de begudes, ja siguin de vidre, metall o plàstic. La premsa parla d'un dipòsit al voltant dels 15 penics.



Davant de la iniciativa, multinacionals de la beguda, com Coca-Cola, o del comerç, com la líder britànica Tesco, s'han pronunciat de manera favorable a impulsar els Sistemes de Dipòsit també al llarg de les últimes setmanes. També la ciutadania britànica ha vist la mesura amb bons ulls, i ho ha fet sentir a través de campanyes iniciades per organitzacions com Greenpeace UK o Surfers Against Sewage que han comptat amb el suport de gairebé 600 mil persones.



Durant els últims mesos s'han pronunciat en aquest mateix sentit la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l'Assemblea General de Medi Ambient de les Nacions Unides o fins al mateix G20. A l'estat espanyol més de 30 milions de llaunes, ampolles i brics es llencen diàriament i acaben contaminant l'entorn. És per això que, diverses comunitats autònomes, estan avançant perquè molt aviat aquí també es puguin retornar els envasos de begudes a les botigues i evitar que acabin tirats per carrers, camps o platges. La majoria d'organitzacions estatals que donen suport a la iniciativa formen part de la plataforma Retorna.