Dincat reivindica l'ús de 'Lectura fàcil' aquest Sant Jordi

La campanya s’adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores permanents (discapacitat intel·lectual, trastorns de l'aprenentatge,...) o transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura o escolarització deficient, per exemple).

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, Dincat reivindica l’accessibilitat a la cultura per tal d’afavorir el dret de totes les persones a gaudir de l'accés a la lectura, la cultura i la informació.

La Lectura Fàcil és una metodologia de redacció i composició de textos que facilita la comprensió, i que ja s'està utilitzant per les organitzacions de persones amb discapacitat, biblioteques, clubs de lectura i algunes editorials especialitzades.

És un dret universal reconegut en l'article 30 de la Convenció de l'ONU sobre drets de les persones amb discapacitat, a través del com "els Estats signataris reconeixen el dret d'aquestes persones a participar, en igualtat de condicions, en la vida cultural", entre altres coses a través de "material en formats accessibles".

Necessiten llibres de lectura fàcil: persones amb discapacitat intel·lectual, persones grans, infants, persones migrades, persones amb problemes de salut mental, persones amb dislèxia i altres dificultats per llegir, persones desmotivades per la lectura, persones amb escasses habilitats lectores originades per altres factors. Una capa important de poblanció que es podria beneficiar de la lectura fàcil.

La campanya defensa que si el món és més fàcil d’entendre, les persones amb discapacitat intel·lectual podran participar més, podran anar als llocs sense dependre d’altres persones, podran gaudir del teatre i podran llegir molts llibres. Per aquest motiu, en la diada de Sant Jordi, Dincat reivindica que en totes les biblioteques i llibreries hi hagin molts llibres en lectura fàcil per a un accés més general a la lectura. L'entitat demana que s’escriguin més llibres en lectura fàcil. I alhora, planteja que les persones amb discapacitat intel·lectual també poden i volen escriure llibres.

Dincat, en col·laboració amb l’Associació Lectura Fàcil, estaran presents en la diada de Sant Jordi, a l’Avinguda Diagonal, en el tram entre carrer Gandesa i carrer Numància. Les persones que s’apropin a la parada podran conèixer el projecte Lectura Fàcil i trobar llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores.

A les 11h hi haurà una Foto emoció del llibre de Lectura Fàcil: "Sarazad i les mil i una nits". L'activitat estarà dinamitzada per Maria Àngels Sellés, membre de l'Associació Lectura Fàcil.

Aquesta activitat de foment lector proposa llegir per grups fragments del llibre "Sarazad i les mil i una nits". Consensuar entre els membres del grup el fragment més destacat. Fer una escena estàtica d'aquest fragment.

A més, els membres de l’Observatori de Drets de Dincat, un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, explicaran què diu la convenció de la ONU sobre l’accessibilitat i proposaran participar en un taller per fer xapes inclusives.