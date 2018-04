'I'm a perfect food' o com vincular la lluita contra el malbaratament alimentari amb una idea de negoci

Una start-up nascuda a Barcelona 'I'm a perfect food' vol donar valor als productes del camp amb aspecte poc atractiu. Però no només això, també comercialitza envasats amb petites tares, productes que caduquen o que tenen un consum preferent que finalitza en breu. Per comercialitzar-los ofereix descomptes de fins un 80%, i així obre una via per fer-los més atractius al consumidor i evitar que acabin al cubell d'escombraries.

Cada any es llencen més d'un bilió de tones de menjar al món. En els països desenvolupats prop d'un 40% dels aliments que es comercialitzen acaben llençats, bé perquè han caducat, bé perquè han sobrat en l'àmbit de la restauració, bé perquè no són atractius.

Segons un estudi sobre el malbaratament d’aliments a la UE, es calcula que cada any es llencen al voltant de 89 milions de tones d’aliments en aquest territori, la qual cosa equival a 179 kg d’aliments per càpita anuals.

Aquest és un greu problema social, de solució complexe. Darrerament han sorgit entitats que es dediquen a la lluita contra els malbaratament, intentant canviar la tendència i concienciar als consumidors en nous valors. És el cas de l'associació Espigoladors, basada en el voluntariat i que es dedica a recollir aliments descartats, redistribuint-los a les persones més vulnerables. Altres accions van vinculades a campanyes per concienciar els consumidors a l'hora de cuinar els àpats diaris com 'Som gent de profit'.

'I'm a perfect food' però fa un pas més i ha vinculat la lluita contra el malbaratament alimentari a una idea de negoci que, a més, ofereix avantatges interessants als seus clients, amb descomptes de fins un 80%. Aprofita les noves tecnologies per fer arribar ofertes a través de mòbil als usuaris. De moment, comercialitza envasats amb petites tares de paqueteria o aliments propers a la seva caducitat o de finalització de dada de consum preferent. En breu oferirà verdura i fruita lletja però no per això menys saborosa. Productes frescos que, en aquest cas, el mercat descarta majoritàriament.