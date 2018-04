Preocupació per la plaga de Tomicus que afecta els pins del Maresme

El Departament d'Agricultura destinarà 200.000 euros per combatre el decaïment del pi pinyer al Maresme i al Vallès Oriental afectats per la plaga del Tomicus. Aquesta setmana s'ha constituït la taula de seguiment de l'afectació al Maresme, que pretén oferir un espai de coordinació i establir mecanismes de concertació entre les administracions territorials intervinents i el sector forestal associat.

L'objectiu és permetre una assignació eficient dels recursos públics destinats a combatre la plaga, amb independència de les administracions que els aportin. La nova taula també actuarà com a observatori de seguiment de l'evolució de la plaga i d'avaluació de les actuacions dutes a terme. La taula està formada per representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, del Consell Comarcal del Maresme, de la Diputació de Barcelona i de les Associacions de propietaris forestals.

Des del Departament s'indica que el pi pinyer ha patit –principalment al Maresme però també en una petita part del Vallès Oriental- un fort decaïment per la sequera acumulada els darrers anys. Això, sumat a l'excessiva densitat arbòria causada per un abandonament de la gestió dels boscos, segons se subratlla des de la Generalitat, ha provocat que hi hagi menys aigua i nutrients per als arbres, fet que n'ha disminuït el vigor i la resiliència.



Pel que fa al Tomicus, el Departament ha actuat en la detecció d'aquest escarabat, que sempre ha estat present als boscos catalans atacant selectivament els arbres dèbils. Ara, s'indica des de la Generalitat, el paràsit ha trobat en l'estat actual de les masses de pi pinyer del Maresme el medi perfecte per a la seva expansió.

La línia de 200.000 euros ha de permetre actuar sobre 160 hectàrees afectades. A aquesta superfície se li sumen les 80 hectàrees sobre les quals es va actuar l'any 2016, amb un import destinat de 100.000 euros.



Aquests any els treballs es concentren en els municipis d'Argentona, Dosrius i Mataró, que són els de major afectació, i consisteixen bàsicament en tallar i triturar la fusta. Fins ara, aquest és l'únic mitjà que s'ha demostrat efectiu per disminuir la plaga, ja que s'impedeix que les larves es facin adultes i que es dispersin en zones properes. Les tallades s'han de fer entre els mesos de setembre i abril.

Font: ACN