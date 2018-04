Un dictamen preliminar del TJUE obliga les elèctriques a abonar uns 200 milions d'euros l'any per a l'estalvi d'energia

Un dictamen preliminar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga les comercialitzadores d'electricitat a abonar uns 200 milions d'euros l'any destinats a assolir els objectius d'estalvi d'energia. Juliane Kokott, Advocada General del tribunal europeu, ha validat el sistema de contribucions al Fons Nacional d'Eficiència Energètica creat pel govern espanyol el 2014.

Kokott subratlla que la directiva europea relativa a l'eficiència energètica imposa als estats membres determinades mesures amb la finalitat d'obtenir un estalvi en les vendes d'energia primària a clients finals fins al 2020 i, en aquest sentit, segons l'Advocada General del TJUE, s'obliga a determinades empreses del sector de l'energia a aconseguir aquest estalvi energètic. El dictamen de l'Advocada General no és vinculant a la decisió del tribunal europeu.

Entre les companyies afectades hi ha Endesa, Engie España, Fortia Energía, Saras Energía, Viesgo Infraestructuras Energéticas, Villar Mir Energía i Enérgya VM Gestión de Energía, que s'han personat com a parts interessades en aquest procés judicial europeu.



Diverses companyies havien impugnat davant del Tribunal Suprem la llei d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència perquè consideraven que la normativa espanyola era incompatible amb la directiva comunitària. Per això, el Tribunal Suprem va preguntar al TJUE si la regulació espanyola és compatible amb el dret de la UE, entre d'altres qüestions.



L'Advocada General del TJUE considera que "és conforme amb la directiva imposar obligacions d'eficiència energètica només a determinades baules d'una cadena de subministrament, sempre que la selecció de les empreses obligades respongui a criteris objectius i no discriminatoris, extrem que haurà de ser examinat pel Tribunal Suprem".

Font: ACN