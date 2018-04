Neix Corpinnat, una marca col·lectiva que busca prestigiar els grans escumosos del Penedès

Corpinnat, una Marca Col·lectiva de la Unió Europea neix de la mà de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló. Els cellers del Penedès s'uneixen per impulsar un nou segell que integrarà tots el escumosos elaborats al territori que garanteixin uns determinats estàndards de qualitat.

Les primeres ampolles amb la Marca Col·lectiva de la Unió Europea Corpinnat sortiran al mercat a primers d'octubre. El nou projecte neix amb l’objectiu de prestigiar els vins escumosos del cor del Penedès.

La nova marca col·lectiva està oberta a tots els cellers elaboradors de vi escumós que estiguin dins de la delimitació territorial Corpinnat i que compleixin els compromisos que estableix el reglament d’ús: collita manual, raïm ecològic certificat, utilització de varietats històriques -posant un especial èmfasi en les autòctones-, vinificació íntegra a la propietat, criances superiors a 18 mesos, preu mínim garantit al viticultor amb un increment gradual i compromís amb el rigor i l’autoexigència.

Corpinnat comprèn una àrea geogràfica que aglutina 46 municipis -tots els de l’Alt Penedès, i alguns del Baix Penedès, l’Alt Camp, l’Anoia i el Baix Llobregat- on, per raons geogràfiques, geològiques, climàtiques i socials, sempre s’hi han cultivat varietats autòctones per a l’elaboració de vins escumosos.

Territorialment, la marca Corpinnat comprèn una zona compacta de 22.966 hectàrees de vinya. Les empreses que lideren la iniciativa són un pes pesant del sector -entre totes elaboren més de 2 milions d’ampolles l’any. El reglament d'ús de la nova marca permet que s’hi sumin tots aquells cellers que compleixin els requisits de territori i de qualitat, independentment de si estan emparats sota la DO Cava, la DO Penedès o en cap de les dues.

La marca Corpinnat figurarà en un lloc central de l’etiqueta principal de tots els escumosos elaborats pels cellers adherits que obligatòriament hauran de complir amb els requisits abans esmentats. Per fer efectiva la seva incorporació a la marca, els cellers hauran de passar una auditoria externa inicial i una altra amb caràcter anual per acreditar el compliment d’aquests requisits.

