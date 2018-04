Califòrnia ofereix plaques solars sense cost a famílies amb pocs recursos

Una iniciativa política està situant l'estat de Califòrnia entre els més sensibles a l'ús de les energies renovables als EUA. A través del programa GRID Alternatives proporciona energia sense cost a les famílies amb ingressos baixos. Amb la iniciativa poden estalviar fins un 90% de la factura de la llum.

Califòrnia ha impulsat un nou programa públic en què les empreses han de pagar per tona de CO2 emès a l'atmosfera. La recaptació es destina a la compra de panells solars per a les famílies amb més dificultats econòmiques.



El programa serà dirigit per l'organització sense ànim de lucre GRID Alternatives. L'entitat s'encarregarà de seleccionar les famílies que poden accedir a aquest ajut a través del compliment d'un seguit de requisits. En el mateix programa s'obliga les fàbriques, centrals elèctriques, refineries de petroli i altres empreses a comprar crèdits per cada tona de diòxid de carboni i altres gasos contaminants que emeten a l'atmosfera.



La iniciativa és gestionada per una organització sense ànim de lucre que lliura capacitació laboral local i energia solar per a famílies més necessitades. És sense cost, a diferència de les empreses d'energia solar que es dediquen al negoci.

Les autoritats de Califòrnia són conscients del seu clima mediterrani i de l'acumulació d'hores solars que suposa. Uns programes d'ajuts assequibles, empreses innovadores i consumidors involucrats han ajudat que l'energia solar trobi un punt de suport més fort que en qualsevol altre estat americà. Però fins ara la major part de l'energia solar estava únicament a l'abast de les classes mitjanes-altes a causa de l'alt cost de la instal·lació.

Gràcies al programa iniciat es calcula que a finals de 2016 han estat 1.600 llars les que han tingut accés a l'equipament per a gaudir de les avantatges de l'energia solar de manera gratuïta.

Més informació