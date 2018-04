Una proposta convida a caminar pels perímetres de poblacions d'Osona

Cada dissabte del mes d'abril, els participants de 'Caminar el perímetre' sortiran disposats a descobrir el contorn d'una població osonenca diferent. Les caminades, que tindran una durada variable en funció de l'extensió del terme

municipal són organitzades per Deriva Mussol i ACVic Centre d'Arts Contemporànies.

Deriva Mussol, plataforma artística que lideren Jordi Lafon i Eva Marichalar-Freixa, llança una proposta juntament amb ACVic Centre d'Arts Contemporànies per descobrir pobles i ciutats d'Osona recorrent el seu perímetre a peu.

Es tracta d'una sèrie de caminades, gratuïtes i obertes a tothom, que, sota el nom de 'Caminar el perímetre', volen "copsar la presència i intensitat de diferents municipis de la comarca a partir dels límits que els voregen", explica Lafon. Els participants de 'Caminar el perímetre' sortiran disposats a recórrer i descobrir el perímetre d'una població osonenca diferent -per a l'ocasió s'han escollit Manlleu, Torelló, Borgonyà i Sant Quirze de Besora- guiant-se "sobretot per la intuïció" i amb l'objectiu de completar el recorregut de tot el seu contorn. Les caminades, que tindran una duració variable en funció de l'extensió del terme municipal, representen "una gran ocasió per comentar temes relatius a cada població, el seu desenvolupament, història, les comunitats, etc", comenta Lafon, i perquè "sorgeixin infinitat de complicitats i aprenentatges entre els caminants".

El punt de partida és l’estació de tren de Vic a les 9 h per bé que, qui vulgui, s'hi podrà incorporar directament des del poble o ciutat on s'organitzi la caminada. Els assistents hauran de registrar-se a través del formulari de la

pàgina web d'ACVic.

L'interès de Deriva Mussol per l'acció de caminar és l'origen de Caminar el perímetre i de la resta d'iniciatives de la plataforma. A la seva presentació al 2012, ja van organitzar una deriva nocturna al voltant de la ciutat de Vic i, des d'aquell moment, han dut a terme una vintena d'accions similars, com Deriva Tordera (2013); Caminada simultània Vic-Nova York (2013); Caminar amb el pare (2014), en què Jordi Lafon va caminar des de Vic fins a Barcelona acompanyat del seu pare; Caminar el perímetre Sabadell (2015); Caminants (2016), engegada per acabar amb l'estigma de les malalties mentals; A Dérive Encounter in Eskilstuna (2018), organitzada a la Universitat de Mälardalen a Eskilstuna, Suècia; etc.

Deriva Mussol és un projecte sorgit del Viver d’ACVic Centre d'Arts Contemporànies al 2012 que convida a caminar a la deriva com a oportunitat de generar i compartir processos d'aprenentatge i creació.