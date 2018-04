El servei VinclesBCN adreçat a gent gran que viu sola arriba a tota la ciutat

El servei vol fomentar que les persones grans que viuen soles mantinguin una vida activa en la mesura que ells considerin adient. VinclesBCN també pretén pal·liar la bretxa digital que afecta especialment al col·lectiu de majors de 65 anys.



Les persones que compleixin amb el perfil d'usuari poden sol·licitar el servei als Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament, als Centres d'Atenció Primària de Salut, trucant al 010 i mitjançant el web www.barcelona.cat/vinclesbcn



El servei VinclesBCN, destinat a pal·liar la solitud emocional i social de les persones de 65 anys o més, s'estén aquest mes de març al conjunt de Barcelona i l'objectiu és arribar als 1.100 usuaris a la tardor de 2018.



L'Ajuntament ha posat en marxa l'app Vincles per fomentar que les persones grans que viuen soles es relacionin amb el seu entorn i mantinguin una vida activa en la mesura que cada un d'ells consideri adient.



El programa Vincles Barcelona va guanyar el primer premi del Mayors Challenge Europa 2014 que atorga Bloomberg Philanthropies. El consistori ha treballat en el model informàtic per aconseguir la màxima facilitat d'ús de l'aplicació, de manera que les persones grans que formen part del programa puguin fer servir l'aplicació de manera autònoma.



D'aquesta manera, mitjançant l'app Vincles, els usuaris i usuàries poden fer videoconferències, rebre missatges (escrits o audiovisuals) de serveis de l'ajuntament que els siguin d'interès, accedir a informació dels seus entorn, etc.. L'app s'instal·la en una tauleta que l'Ajuntament proporciona a l'usuari. A partir d'octubre, també serà possible que sigui l'usuari qui aporti la seva tauleta, si la té.



El perfil de les persones usuàries de Vincles és el d'una persona gran, empadronada a Barcelona, que se sent sola, sense voluntat d'estar-hi. Les persones que compleixin aquests requisits poden sol·licitar el servei trucant al 010, des del web www.barcelona.cat/vinclesbcn, o presencialment acudint als Centres de Serveis Socials (CSS) o Centres d'Atenció Primària de salut (CAP).



La persona usuària compta amb dues xarxes diferents de persones: la de gent de la seva confiança (família, amics, voluntaris, veïns...) que s'han de descarregar l'app Vincles en el seu dispositiu mòbil, i una altra de caire comunitari que estarà formada fonamentalment per altres persones grans i per un dinamitzador del grup. Aquest dinamitzador és el responsable de fomentar que els majors que formen part de la xarxa participin en les activitats de la seva comunitat i del seu entorn.



Actualment, un total de 464 persones majors de 65 anys participen en el Programa Vincles, que fins ara es portava a terme als districtes de l'Eixample i Sant Martí. La mitjana de persones amb les quals es relaciona cada participant és de 6 persones, tot i que les realitats entre els diferents participants són molts diferents. En total, hi ha prop de 3.000 familiars i amics de persones grans que s'han descarregat l'app.



Des del mes de novembre de 2017, l'Ajuntament duu a terme la formació de més de 2.000 persones grans en l'ús de dispositius mòbils, en el marc del projecte "Vincles". La formació és possible gràcies a la col·laboració amb Secotbcn i la Fundació Vodafone España.