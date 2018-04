Wifi4EU: La UE promou finançament per instal·lar wifi en els espais públics

La Comissió Europea posa en marxa el seu web Wifi4EU i convida tots els municipis europeus a apuntar-s'hi abans no es faci la primera convocatòria de projectes a mitjans del mes de maig per poder rebre finançament de la UE per instal·lar en el seu terme municipal punts d'accés wifi públic i gratuït.

La iniciativa Wifi4EU ofereix bons per un valor de 15 000 euros als municipis que instal·lin wifi en els seus espais públics, com ara biblioteques, museus, parcs o places. Tal com va dir el president Juncker el 2016 en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, l'objectiu és interconnectar per wifi gratuït d'aquí al 2020 tots els municipis d'Europa.

Els municipis només n'han d'assumir els costos de manteniment.

Fins al 2020 es destinaran 120 milions d'euros del pressupost de la UE a finançar el wifi gratuït a espais públics de 8.000 municipis de tots els estats membres, a més de Noruega i Islàndia.

Els municipis hauran de fer el pas d'apuntar-se al web https://www.wifi4eu.eu/#/home a partir d'aquest 20 de març.

La primera convocatòria de propostes s'obrirà a mitjans del mes de maig del 2018 i els municipis que s'hi hagin apuntat podran rebre un primer lot de 1 000 bons Wifi4EU, d'un valor de 15.000 euros cadascun, que es concediran per ordre de presentació de les sol·licituds;

Per garantir l'equilibri geogràfic, la Comissió anunciarà quins són els 1 000 municipis que rebran finançament arran de la primera convocatòria; cada país que hi participi podrà rebre un mínim 15 bons.

Noves convocatòries: els propers dos anys està previst fer quatre convocatòries més.

Les xarxes Wifi4EU seran gratuïtes, no inclouran publicitat i no recaptaran dades personals. Ara bé, només es finançaran les xarxes que no dupliquin cap oferta pública o privada gratuïta ja existent de qualitat similar en el mateix espai.

