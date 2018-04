L'Ajuntament de Barcelona denuncia l'incompliment per part d'Agbar del conveni de col·laboració en matèria de pobresa energètica

El consistori fa arribar un requeriment a Aigües de Barcelona per demanar-li una rectificació i que compleixi amb l'acord signat al mes de desembre passat. El conveni, a banda de pactar l'extinció dels deutes acumulats per les famílies més vulnerables, contemplava la seva aplicació "de forma simultània".

El Plenari del Consell Municipal ja va aprovar el passat octubre l'exempció de la taxa municipal del clavegueram i la condonació del deute acumulat en el cas de les famílies vulnerables, una decisió que segueix plenament vigent

L'Ajuntament de Barcelona ha enviat un requeriment a l'empresa Aigües de Barcelona per tal que doni compliment de manera àgil i efectiva al conveni de col•laboració en matèria de pobresa energètica i subministrament d'aigua que el consistori i la companyia van signar el passat 22 de desembre. El requeriment arriba després de d'observar l'incompliment que ha fet fins ara Agbar d'allò que es va comprometre i, gràcies a la feina diària dels Punts d'Assessorament Energètic (PAE), un cop comprovat que l'empresa està enviant cartes a famílies en situació de vulnerabilitat en la qual incorpora informació falsa i que pot generar dubtes artificials.



En concret, l'Ajuntament veu amb preocupació que Agbar asseguri en aquestes cartes que les famílies en risc d'exclusió residencial mantenen un deute amb l'administració local per l'impagament de la taxa de clavegueram, quan és públic que el Plenari del Consell Municipal ja va aprovar el passat mes d'octubre l'exempció d'aquest impost i la condonació del deute acumulat, una circumstància que segueix plenament vigent i que ha estat una de les principals reclamacions en matèria de pobresa energètica per part del Govern Municipal. A més, en un comunicat, el consistori assegura que el conveni signat amb la companyia contempla que ambdues parts establiran "mecanismes de col•laboració" per extingir els deutes de les famílies en situació de risc d'exclusió residencial i que aquests mecanismes s'aplicaran "de manera simultània". És per aquesta raó que el consistori considera que l'actuació d'Agbar vulnera els pactes subscrits i demana a la companyia que en el termini d'un mes acrediti la notificació als seus usuaris d'una rectificació d'aquest punt. En cas contrari, l'Ajuntament de Barcelona entendrà que s'han incomplert els compromisos i les obligacions assumides i, si ho considera oportú, donarà per extingit el conveni i exercirà la pertinent reclamació pels danys i els perjudicis que la companyia hagi pogut ocasionar a l'administració pública amb la seva actuació unilateral.