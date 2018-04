Som Energia i Coop57 obren les inscripcions del Germinador Social, el Concurs d'Innovació per a la Transició Energètica

Som Energia i Coop57 col·laboren de nou en el Germinador Social, el Concurs que pretén estimular la creació de models innovadors d'iniciatives socials, energia renovable i eficiència energètica en el marc de l'economia social i solidària, per promoure nous agents locals per a la transició energètica. Les dues cooperatives treballen conjuntament pel canvi de model energètic, econòmic i social.



Amb aquest objectiu, i després de l'èxit de la primera edició amb més de 40 projectes presentats, s'obre la 2a Edició del concurs. Els premis consisteixen en una aportació econòmica a fons perdut de 25.000 €, que es distribuiran entre els projectes seleccionats. La Fundació Coop57 tornarà a bonificar una part dels costos financers d'un possible préstec als projectes seleccionats i l'Equip Tècnic de Som Energia donarà suport tècnic, jurídic i administratiu en la seva implementació.

El Concurs està obert a totes les iniciatives que contribueixin a la democratització de l'energia renovable, l'eficiència energètica, l'apoderament de les persones usuàries i, en definitiva, es constitueixin en nous agents per a la transició energètica en el marc de l'economia social i solidària.

A l'Edició d'enguany, i com a novetat, els projectes s'hauran de presentar dins d'uns àmbits de transformació com l'eficiència energètica, la generació renovable, la mobilitat sostenible o la pobresa energètica, entre d'altres. A més, els finalistes seran convidats a participar a l'Escola de Setembre de Som Energia, lloc on es presentaran els projectes davant de prop de 300 persones sòcies que cada any assisteixen a aquest esdeveniment, i allà mateix es farà l'entrega de premis dels projectes guanyadors.

La selecció dels finalistes la durà a terme un jurat creat per persones amb àmplia visió del moviment cooperatiu i energètic europeu. Hi haurà una votació popular online i, posteriorment, una altra del públic assistent a l'Escola de Setembre.

El Concurs també permetrà connectar els projectes que en sorgeixin amb altres iniciatives similars a Europa a través de REScoop, una federació de 1.250 cooperatives d'energies renovables d'àmbit europeu que agrupa prop de 650.000 persones actives en el canvi de model energètic.

Germinador Social és un concurs per estimular la creació de models socials innovadors amb l'objectiu de promoure nous agents locals per a la transició energètica. Es va crear per visibilitzar les idees innovadores i creatives que es desenvolupen dins de les organitzacions i persones que lluiten per la democratització del sector energètic.