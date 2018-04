Torna 'Inicia’t', la Fira de la Nàutica i els seus oficis

La cita que se celebrarà enguany entre el 24 i el 27 de maig, consolida la seva especialització centrada en apropar la formació i la cultura nàutica al públic juvenil i familiar. Els dies laborables estan centrats en els estudiants de secundària i el cap de setmana la fira ofereix un ampli ventall de pràctiques nàutiques, entre d'altres, proves de caiacs, pàdel surf, catamarans, patins, rem, dragon boat, vela lleugera, pesca esportiva, etc.

Inicia’t, La Fira de la Nàutica i els seus oficis celebra del dijous 24 al diumenge 27 de maig la seva tercera edició en el Port de Badalona, una fira que, després de les seves dues primeres edicions i dels centenars de joves que l'han visitada, posarà especial èmfasi en potenciar l'oferta informativa sobre una trentena d'oficis relacionats amb el mar i la nàutica esportiva.

D'aquesta manera i com a un dels seus eixos, vol apropar les noves generacions al mar a través dels centres educatius com a possibilitat professional i, per tant, prèviament formativa. Un altre d'aquests objectius és, evidentment, el vessant lúdic del mar. En aquest sentit, persegueix superar l'alta estacionalitat en l'ús del litoral

durant la temporada de bany i, a través d'una primera experiència iniciàtica, oferir batejos de mar dels esports nàutics que ja es desenvolupen al port perquè aquesta primera experiència pugui tenir una continuïtat a nivell particular o també com a centre.

Com a referent en el seu gènere, aquesta tercera edició aprofundirà en les possibilitats formatives per esdevenir un professional qualificat en el sector de la nàutica. Des d'un doble objectiu: apropar als demandants interessats en la formació tècnica en nàutica amb les empreses que busquen professionals.

Com a prèvia de la fira, el dia 26 d'abril s'ha programat, en el marc del cicle de conferències, "Anar a Mar", una taula rodona en què representants de centres de formació i operadors plantejaran reptes i propostes per millorar l’accés i

l'ocupabilitat als oficis del mar.

L'esdeveniment està organitzat per Marina de Badalona, societat que gestiona el Port de Badalona, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona i la col·laboració de múltiples agents, com les empreses i professionals associats a l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN), el Clúster Nàutic, la Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC) i altres entitats docents.