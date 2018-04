Blanes reobre onze anys després un tram del camí de ronda

Blanes ha obert aquest dilluns un tram del camí de ronda a la zona de Cala Bona que portava onze anys tancat. S'ha fet la retirada simbòlica del pany de la reixa que n'impedia el pas. La inversió de prop de 250.000 euros entre diferents administracions ha servit per reparar i prevenir les esllavissades, tapar forats al ferm i retirar els arbres caigut que hi havia.

L'espai recuperat incorpora una de les imatges de la Costa Brava "en la seva essència", tal i com l'ha definit la regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya. El consistori vol seguir traient profit dels camins que voregen la costa com a atractiu turístic. Abans de l'estiu s'ha d'incorporar un tram inèdit a l'altre extrem de Cala Bona que inclou un mirador a la zona propera del jardí botànic Marimurtra.

L'any 2007 es va decidir tancar l'accés pel mal estat de conservació que presentava. En concret, hi havia la barana malmesa, murs derruïts, arbres caiguts, forats a terra i alguna esllavissada. Per seguretat es va decidir impedir el pas en aquest tram que surt des de la zona de la platja en direcció nord-est.



Des d'aleshores hi ha hagut una sèrie d'estira i arronses entre propietaris de la urbanització, el consistori i la Direcció de Costes del Ministeri que tenien tancada aquesta construcció que data dels anys 70 i que inclou un túnel excavat dins d'un penya-segat. L'origen inicial era poder recollir les aigües residuals de les parcel·les que tocaven a la zona costanera.

La inversió ha estat de 250.000 euros aportats pel consistori i el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Des de la Direcció de Costes a les comarques gironines, el director Jordi Planella ha admès que mantenir en condicions aquest nou tram implicarà "un manteniment constant" per part del consistori.



Només un tram recuperat



De tot el tram que es va posar en marxa els anys setanta, la reobertura inclou uns 250 metres. El consistori, però, té la intenció de recuperar la totalitat del traçat. La regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya, ha explicat que estan en converses amb Costes per tal de poder fer les obres, malgrat que la zona presenta trams més complexos i amb actuacions més costoses. Aquesta segona fase hauria de permetre arribar fins a la platja de Treumal, tot passant per la Pinya de Rosa.



De moment però, el traçat actual deixa veure els pins adaptats a la forma del vent, els penya-segats i el trencar de les onades a les roques són alguns dels atractius d'aquest espai que ja està obert al públic.



L'obertura d'aquest tram coincideix amb l'adequació d'un nou espai de camí de ronda inèdit fins ara. El consistori vol obrir, abans de l'estiu, un recorregut que connectarà amb l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimurtra i tindrà un mirador a la Roca d'Es Viver.



La previsió del consistori és que les obres acabin en quatre mesos i siguin "accessibles per a tothom", segons ha manifestat Pepa Celaya. En aquest cas, l'actuació tindrà un finançament 100% municipal.