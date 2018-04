L'activitat 'Benvinguts a pagès' se celebrarà enguany els dies 9 i 10 de juny

Obert fins al 21 de març el termini perquè les explotacions agrícoles, els allotjaments, els restaurants i les activitats complementàries que vulguin participar en el projecte s’inscriguin a través de la pàgina web benvingutsapages.cat

El cap de setmana del 9 i 10 de juny torna Benvinguts a Pagès i els interessats en visitar granges, explotacions ramaderes o restauració rural tindran una nova oportunitat per redescobrir el món de la pagesia, trepitjar el territori, conèixer l’origen dels productes alimentaris que consumim cada dia, tastar les elaboracions de les explotacions participants i omplir el rebost amb productes de proximitat. Una àmplia representació de l’activitat agrícola, ramadera i pesquera de Catalunya obrirà les seves portes per ensenyar de manera didàctica i totalment gratuïta els processos d’elaboració dels productes. Com en les primeres dues edicions de Benvinguts a Pagès, aquest any no caldrà reservar plaça per a la visita a les explotacions i s’oferirà un tast de productes en acabar.

Unes 30.000 persones es van desplaçar pel territori en les dues edicions anteriors per viure una experiència lúdica que es complementa amb la participació d’allotjaments, restaurants i una àmplia oferta d’activitats paral·leles com poden ser tallers de cuina, fires gastronòmiques, rutes, visites guiades, concursos, debats o festivals de gastronomia i música, entre d’altres. La gran festa del món rural de Catalunya, que ja s’ha fet un lloc a l’agenda de famílies i foodies, esdevé un magnífic aparador pels productes del territori i de temporada perquè els visitants tenen l’oportunitat d’adquirir-los directament als productors i pagesos. També de tastar-los als restaurants que aquell cap de setmana ofereixen el menú Benvinguts a Pagès elaborat amb productes de proximitat de cada comarca.

Inscripcions obertes

Les explotacions agrícoles, allotjaments, restaurants i l’oferta d’activitats paral·leles ja es poden inscriure en aquesta tercera edició de Benvinguts a Pagès. Ho podran fer fins al 21 de març de manera àgil a través de la pàgina web benvingutsapages.cat, on trobaran un formulari per a cada un dels col·lectius (Sóc productor, Sóc restaurador, Sóc allotjament i Sóc activitat complementària) a través del qual podran introduir tota la informació i dades de contacte perquè la seva proposta pugui ser incorporada a l’oferta de Benvinguts a Pagès.

L'edició de l’any passat, a banda de les 250 explotacions participants, també es van apuntar a la iniciativa més de 200 allotjaments i 200 restaurants també es van afegir a Benvinguts a Pagès amb descomptes i menús especials amb productes de proximitat.

Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat, a través del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de Turisme i de la Fundació Alícia, amb la col·laboració dels Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i nombroses entitats i associacions del sector.